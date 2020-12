Vilagrà debuta reclamando a JxCat "respeto y juego limpio" en la precampaña del 14-F

La flamante número dos de la candidatura de ERC en las próximas elecciones en el Parlament, Laura Vilagrà, ha debutado este martes después de que ayer la ejecutiva del partido la propusiera para hacer tándem con el presidenciable republicano, Pere Aragonès. Lo ha hecho con una entrevista a la ACN y reclamando a JxCat una campaña electoral con "juego limpio" y "respeto". Las relaciones entre los dos socios de Govern ya hace tiempo que no son fluidas, pero ayer se agriaron un poco más. Los republicanos recibieron con enojo que las primeras declaraciones de Laura Borràs después de ganar las primarias para ser la candidata de JxCat en los comicios fueran en forma de reproches hacia Esquerra.

A pesar de la advertencia al partido de Carles Puigdemont, Vilagrà ha expuesto que asume el reto sin haber sufrido "conflictos" con el actual socio de Govern, y que espera que esto ayude al entendimiento. La exalcaldesa de Santpedor (2003-2015) y exdiputada del Parlament (2006-2011) también ha explicado qué campaña quieren hacer los republicanos a nivel de propuestas. Ha alertado que no se andarán "con cuentos" hacia el electorado. Según ella, no se conseguirá la república con una "falta de realismo" o "engañando" diciendo que "en cuatro meses" llegará. "Tenemos que ser más. Volverlo a hacer en mejores condiciones. Queremos ganar, no queremos llevar la frustración otra vez al país", ha dicho durante la entrevista.

Vilagrà también ha explicado que asume el nuevo reto llegando "fresca" desde una zona del país, el Bages, donde JxCat, el PDECat y ERC tienen "pactos estables" que funcionan. "Es una comarca donde los partidos independentistas, también la CUP, nos hemos entendido a pesar de las discordancias", ha dicho. Con este precedente, la nueva número dos quiere convertir este talante local en su hoja de ruta en la política nacional.

Para conseguirlo cree que hay que "hablarlo todo" y tener una relación "estrecha y constante". Ha mantenido que cada partido tiene su electorado y que lo tiene que cuidar. Por eso considera que JxCat no tiene que "intentar" hacer de ERC o de CUP porque haciéndolo, dice, deja "huérfano" a su electorado. "Que cada cual se centre en su electorado y en ganar votantes. Serán votantes que incorporaremos al independentismo", ha subrayado. También cree necesario que los partidos independentistas "cierren filas" con una estrategia "compartida". "Vamos a una. Este es mi objetivo principal", ha destacado.

"No hay plan B"

Si los pronósticos se cumplen y los republicanos vuelven a ser protagonistas en el próximo ejecutivo catalán, ERC ya piensa en Vilagrà como miembro del próximo Govern. La exalcaldesa ha expresado que con la presidenciable de JxCat, Laura Borràs, quiere "llegar a acuerdos". "Queremos un Govern independentista, no hay un plan B. Estoy segura de que nos entenderemos. Estoy segura de que ERC ganará las elecciones y de que Pere Aragonès liderará la nave", ha dicho. Después de descartar pactar con el PSC porque no "prioriza el derecho a decidir", ha cuestionado el discurso de JxCat cuando dice que solo pactarán con un partido "netamente independentista".

En concreto, Vilagrà cree que el pacto "inexplicable" del PSC y JxCat en la Diputación de Barcelona hace "tambalear" el discurso "esencialista" del partido de Puigdemont. "Hicieron un pacto de una manera facilísima", ha recordado. "Todo es posible en política", ha dicho sobre un eventual pacto JxCat y PSC en la Generalitat. Se comprueba, pues, que uno de los mantras que ERC intentará introducir en esta campaña es que JxCat se plantearía hacer presidente a Miquel Iceta antes de a Pere Aragonès.

La número dos republicana también ha argumentado que es "absurdo" cuestionar el independentismo de ERC y ha dicho que hay que conseguir más "fuerza" y ser más "homogéneos" dentro del movimiento independentista. Ha defendido que conseguir superar la barrera del 50% daría más "legitimidad" internacional al proyecto.

"No engañaremos a la gente diciendo que en pocos meses lo conseguiremos. Nos supondrá mucho esfuerzo, pero tampoco pensamos que sea una cosa de más de una generación", ha analizado. "Persistamos, avancemos y cuando seamos más abramos todas las vías. Si somos tan fuertes nos veremos capaces de ir a la vía unilateral", ha concluido.