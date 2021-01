Colau dice que el confinamiento metropolitano "está sobre la mesa"

El gobierno municipal de Barcelona está convencido de que la alta densidad de población de la ciudad hace que el confinamiento municipal vigente provoque grandes aglomeraciones de personas, los fines de semana, en determinados puntos, como Collserola o el Front Marítim. La alcaldesa Ada Colau ha apuntado hoy en una entrevista a TV3 que ha trasladado al Procicat la petición de que el confinamiento pase a ser metropolitano y ha dicho que es una cuestión que está "sobre la mesa". "Tenemos a mucha gente en un territorio muy pequeño y nos preocupan las aglomeraciones en Collserola y en la playa cuando hace buen tiempo", ha defendido Colau, que ha remarcado que hay que tener en cuenta que todo el territorio "no es igual": "No se puede tratar igual Barcelona que un municipio pequeño del Pirineu".

La alcaldesa, con todo, ha insistido en que respetará siempre lo que diga la autoridad sanitaria y que en el Govern "entienden" el criterio por el cual Barcelona pide ampliar este confinamiento municipal a metropolitano. La alcaldesa ha insistido en que hay realidades "diferentes" entre los municipios y por eso ha instado a tener en cuenta este aspecto con el objetivo de conseguir reducir la interacción social.

El consistorio, de hecho, ya cuestionó la decisión de aplicar un confinamiento municipal cuando se produjeron aglomeraciones en el centro de la ciudad durante el puente de la Purísima. El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, remarcó entonces que considerando las condiciones de densidad de población de Barcelona, hacer el cierre en los límites exactos de la ciudad concentra a demasiada gente en poco espacio –16.157 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando en Madrid son 5.403– y que esto se traduce en las imágenes de parques o avenidas con aglomeraciones. Por eso, el Ayuntamiento propone abrir el foco al conjunto del área metropolitana para conseguir una densidad equivalente a la de Madrid.

Colau también se ha referido hoy a la polémica ocasionada por su escapada familiar a la Garrotxa la noche de Reyes para reiterar que no se saltó ningún confinamiento, puesto que la restricción de movilidad en el municipio entraba en vigor el día 7. Ha lamentado que JxCat haya difundido "información falsa". "Me he dirigido personalmente a [Elsa] Artadi y le he dicho: « Escuche, está difundiendo una cosa que no es cierta, que afecta a mi vida familiar; tienes mi teléfono, me lo puedes preguntar», y ni me ha contestado los mensajes", ha asegurado. La comisión de Presidencia de mañana discutirá una petición de reprobación a la alcaldesa presentada por JxCat por esta escapada.