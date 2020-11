Catalunya prevé tener a 175.000 personas inmunizadas contra el covid a mediados de marzo

Catalunya confía en recibir 350.000 dosis de la vacuna contra el covid de Pfizer de los 2,5 millones que tiene asignados España para poder empezar a vacunar a las primeras personas a finales de enero. Teniendo en cuenta que es una vacuna que requiere dos dosis, que se administran con una separación entre ellas de 28 días y que tarda entre 10 y 15 días en generar inmunidad, la previsión es que a mediados de marzo haya 175.000 personas inmunizadas. Así lo ha explicado el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, en una entrevista a RAC1, en la cual ha detallado, también, que prevén que los primeros en vacunarse sean las personas que viven en las residencias de gente mayor y sus cuidadores. Después, ha apuntado, vendrán los sanitarios, empezando por los que trabajan en la atención primaria y en unidades de primera línea.

El objetivo, según Argimon, es tener al 70% de la población inmunizada durante el 2021, un hito que ha considerado que no se podrá lograr antes del verano, a pesar de que ha dado por hecho que el verano que viene ya será muy diferente que el anterior.

Argimon, que ha empezado la entrevista revelando que sufrió una neumonía bilateral como consecuencia del covid y estuvo siete días ingresado en Can Ruti, ha apuntado que a Catalunya, por nivel de población, le corresponden una de cada siete dosis de las que reciba España. Ha añadido que no quedarán fuera de la vacunación aquellas personas que ya han pasado el virus, a pesar de que sí es posible que reciban la vacuna más tarde, porque no hay certezas del tiempo que dura la inmunidad. "La inmunidad es una incertidumbre, y tampoco sabemos qué inmunidad nos dará la vacuna. No sabemos cuánto tiempo irá bien", ha remarcado.

Doble dosis

El secretario de Salud Pública ha remarcado que es "importante" señalar que se priorizará que la persona que recibe una dosis de la vacuna tenga garantizada la segunda antes de empezar a vacunar al máximo número de personas. También ha defendido no hacer obligatoria la vacuna y se ha opuesto a la idea de crear una carné de inmunidad, que haría diferencias entre la población. Ha lamentado que no haya una "equidad en la distribución" de las dosis de la vacuna a nivel mundial, porque de los primeros 50 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, la mitad irán a Europa y la otra a los Estados Unidos. Argimon considera que no se tendrá que restringir la entrada a nadie en los teatros y en las escuelas por no estar vacunado, a pesar de que ha apuntado que eso sí se podría exigir para viajar a otros países.

Sobre la evolución de los datos y la flexibilización de las restricciones, Argimon ha asegurado que los últimos datos evidencian que "vamos en la buena dirección pero queda mucho camino" y ha remarcado que el número de pacientes en los hospitales todavía es alto. Ha considerado una "buena noticia" que este lunes reabra la restauración porque hay que buscar "el equilibrio" entre la salud y la dimensión social y económica. "Tenemos que ir con mucho cuidado: si ahora salimos todos desordenadamente, con movilidad al máximo, tendremos problemas", ha avisado.

Recuperar derechos

Argimon también ha defendido que un día "se terminará" con el virus y que entonces habrá que "estar atentos para recuperar todas las libertades" y que no queden "determinados tics" del estado de alarma. "Navidad no será igual. Intentaremos que sea la mejor Navidad posible, pero no será igual", ha admitido, y ha apuntado que "la clave" de todo es no crecer en el número de ingresos hospitalarios. De momento, considera que no se puede descartar una tercera oleada y recuerda situaciones como la de Italia, que hizo las cosas de manera "perfecta" pero a partir del 7 de octubre la situación epidemiológica "se ha disparado de manera brutal y ya se acerca a Francia".

Tests en las farmacias

Argimon cre que pronto se podrán adquirir tests de antígenos en las farmacias pero que esto es cuestión de la Agencia Española del Medicamento. Ha apuntado, eso sí, que tendrán que ser tests individuales y que la prueba tendrá que ser nasal.