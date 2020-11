Lluvia de críticas a Salut y Educació por el automuestreo en los institutos

Ni sindicatos, ni familias ni colectivos sanitarios: nadie ve con buenos ojos el kit de automuestreo para que sean los mismos alumnos de ESO quién se hagan la extracción para la PCR bajo supervisión de los docentes. El departament de Educació tiene previsto iniciar la semana que viene la formación del profesorado para que guien a los adolescentes en la realización de este cribaje en caso de que se dé un positivo en el grupo burbuja, y la consejera de Salut, Alba Vergés, ha defendido este jueves la estrategia. "Para poder gestionar mejor esta epidemia y no tener que destinar grandes recursos de unidades enteras de primaria que se desplacen a los institutos, creo que todo el mundo tiene que colaborar. Y creo que lo podemos hacer bien", ha afirmado.

El planteamiento no convence los sindicatos, que han hecho un llamamiento a desobedecer el plan. USTEC-STEs ha pedido a los centros que se nieguen a supervisar las pruebas, que consideran "invasivas" y sobre las cuales no tienen formación, y la CGT también llama a rechazarlo porque son "funciones que no corresponden a los docentes". Críticas que comparten desde el Sindicato de Profesores de Secundaria (ASPEPC) y CCOO. "Hay indignación y saturación en los centros", alertan desde Comisiones.

Las organizaciones sindicales aseguran que el departamento les ha hecho "chantaje": "Si no lo hacemos nosotros, tendrán que cerrar las escuelas", ha expresado el portavoz adjunto de la USTEC, Xavier Díaz. Todas las organizaciones sindicales piden al Govern que contrate el personal sanitario que haga falta o recurra a auxiliares o graduados de FP del ámbito sanitario para hacer estas pruebas, porque los docentes ya están asumiendo más tareas de las que les corresponden y porque se podrían producir "lesiones" durante la presa de las muestras, dado que no todos los alumnos tienen posibilidades de hacérselas.

La consejera ha considerado que los adolescentes no son niños y son capaces de hacerse la extracción porque no es una PCR nasofaríngea, sino nasal. En rueda de prensa este jueves, Vergés ha pedido a los sindicatos "un poco de calma antes de salir a expresarse de este modo" y ha asegurado que ofrecerán a los docentes "toda la formación" necesaria porque "mantener los centros escolares abiertos es una prioridad". "Se resolverán todas las dudas que haga falta y pondremos la formación que sea necesaria. Y si tenemos que esperar unos días, lo haremos", ha insistido.

Familias y sanitarios, en contra

La Federació d'Associacions de Mares y Pares de Alumnes de Catalunya (AFFAC) ha rechazado que los alumnos de ESO y postobligatoria se tengan que hacer las pruebas bajo la supervisión de profesores y ha denunciado que muchas familias han manifestado su preocupación e inquietud por la medida. "Educación traslada una vez más la responsabilidad a los centros educativos, que ya están absolutamente desbordados y tensionados por la pandemia", ha afirmado en declaraciones a Efe la directora de la AFFAC, Lidón Gasull.

Sin embargo, las críticas también llegan desde el flanco sanitario. La Associació d'Infermeria Familiar y Comunitària de Catalunya (AIFiCC) cree que la idea de que los alumnos se hagan ellos mismos la prueba no sería un problema siempre que las enfermeras referentes del programa Salud y Escuela supervisaran la extracción, y no los docentes como marca el protocolo. En un comunicado, la asociación ha señalado que la enfermera referente es la única que garantiza "la correcta generación de las peticiones de automuestreo por parte del instituto, a la vez que podrá responder dudas tanto del alumnado como del profesorado y, finalmente, garantizará la custodia de las muestras hasta el laboratorio".

En este sentido, el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha denunciado que la administración esté dando "palos de ciego" y ha calificado la gestión sanitaria de "caos": han reprochado al Govern que hayan optado por "delegar" ahora las funciones sanitarias a los adolescentes y sus docentes en vez de tomar otras medidas clave, como el refuerzo de la atención primaria y contratar los rastreadores necesarios cuando tocaba.

También desde la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio han expresado su "incredulidad y sorpresa" por el anuncio del Govern y han reclamado que se revierta el plan. Alertan que el automuestreo puede comportar "unos riesgos inasumibles y de consecuencias imprevisibles" por la falta de capacitación de los alumnos y los docentes. Una incompetencia que puede provocar falsos negativos "por la deficiente técnica en la toma de la muestra", así como riesgo de contaminación y un deficiente tratamiento del material biodegradable generado. Si la cuestión es liberar al personal de enfermería para la atención directa a los pacientes, han reivindicado, los técnicos de laboratorio son "los profesionales calificados para la realización de estos tests".