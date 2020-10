Los estudiantes de bachillerato y FP harán más clases virtuales a partir del lunes y durante todo el trimestre

Las clases virtuales en bachillerato y formación profesional empezarán el lunes y no mañana viernes para "no interrumpir la actividad ordinaria" con tan poco margen de tiempo, y no durarán solo 15 días, sino que se alargarán todo el primer trimestre. El Departament de Educació ha anunciado que, para no tener que cambiar los planes de nuevo de aquí a dos semanas y añadir más complicaciones a la logística de los centros, se alargará la enseñanza online como mínimo hasta finales de diciembre. En total, unos 225.000 estudiantes catalanes de bachillerato, FP y enseñanzas de carácter especial se verán afectados por esta "reducción de la presencialidad" en las aulas.

Según ha dicho el conseller de Rducació, Josep Bargalló, la enseñanza telemática en la etapa postobligatoria "no es nueva", porque el 10% de los centros de bachillerato y el 20% de los de FP ya estaban combinando las clases online con las clases presenciales. Ahora, ha dicho la conselleria, hay que "aumentar la no presencialidad" en las aulas, siguiendo lo que ya habían recogido muchos planes de apertura al inicio de curso. "Esta necesidad de reducir la presencialidad lo tenemos que prever, por lógica y por el bien de los centros, hasta final de trimestre", ha dicho Bargalló a través de un comunicado.

En la rueda de prensa del Gobierno, a mediodía, la portavoz del ejecutivo, Meritxell Budó, había sido mucho más restrictiva a la hora de informar sobre las medidas en la enseñanza postobligatoria, dado que ha dicho que solo se podrían hacer presencialmente los exámenes o las prácticas. En cambio, el texto difundido por el departamento habla de "trabajar para reducir la presencialidad en el marco de los planes de organización propios" de los centros, y se remite a una "instrucción específica en lo referente a aspectos concretos como la evaluación o las prácticas" que saldrá a lo largo de la semana que viene.

El comunicado de Educació deja algunas dudas en el aire. ¿Qué pasa con las prácticas en empresa que hacen los estudiantes de ciclos formativos? ¿Se repartirán los ordenadores prometidos a todos los estudiantes de segundo ciclo de ESO y, sobre todo, bachillerato y formación profesional, ahora que tendrán que hacer más clases online? Tampoco queda claro, por ejemplo, si los institutos que ya hacían turnos para ir a clase para no tener tantos alumnos en el aula pueden seguir con esta docencia híbrida o tienen que pasar a hacerla 100% online. O si los que ahora hacían todas las clases presenciales tienen que pasar a una docencia medio telemática y medio presencial o bien tienen que hacerla del todo virtual, un escenario previsto solo en un confinamiento total. Todo ello evidencia que, de nuevo, los detalles y la concreción de las medidas quedan en manos de los centros.

Sin cambios en infantil, primaria y ESO

En cambio, los planes de las etapas de infantil, primaria y ESO no sufren ninguna modificación y continúan con la "plena presencialidad del alumnado", ha explicado la conselleria, porque la prioridad es "mantener y preservar el derecho a la educación" de los alumnos. "Es un bien a preservar, el mantenimiento de la enseñanza obligatoria presencial", ha insistido Bargalló.

Los alumnos, sin embargo, sí que notarán cambios en su día a día, porque se suspenden las actividades extraescolares realizadas fuera de los centros. En cambio, se podrán seguir haciendo extraescolares realizadas dentro de los centros y que mantienen los grupos estables, así como las que se realizan fuera de la escuela y se encaminan a la obtención de un título de idiomas o música, por ejemplo, porque tendrán un tratamiento "idéntico al de un centro escolar".

En el comunicado del Departament de Educació también se añade que la movilidad del alumnado y el profesorado, ante los confinamientos perimetrales, "está garantizada con la declaración responsable", así que si hay profesores que tienen que desplazarse desde su casa al centro y a la inversa fuera de su municipio, comarca o comunidad autónoma lo podrán hacer, y los alumnos también, tanto si se trasladan con transporte púbico como con su familia.