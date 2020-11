El Govern permitirá encuentros de diez personas a partir del 21 de diciembre y estudia no contar a los menores de 14 años

Encuentros de hasta diez personas y en los que no se mezclen más de dos burbujas. Es la consigna del Govern de cara a las fiestas de Navidad. Lo que se tiene que decidir entre hoy y mañana es el papel de los menores de 14 años: si estarán incluidos dentro de esta limitación o si no contarán como miembros del encuentro. Así lo ha explicado el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, en una entrevista a Radio 4 en la cual ha apuntado que la flexibilización de reuniones de seis personas se aplicará a partir del día 21 de diciembre, pero ha remarcado que los detalles de las pautas que se tendrán que seguir durante las fiestas se darán a conocer esta semana. Argimon ha dado por hecho que no se podrá evitar que las familias se encuentren por Navidad, aunque sea en reuniones menos multitudinarias, y ha pedido que se haga con el "cuidado necesaria" y con el mínimo número de personas.

"Seamos muy previsores la semana anterior si tenemos que hacer un encuentro de Navidad", ha avisado, después de admitir que las imágenes de aglomeraciones que se han visto este fin de semana en algunas tiendas les "preocupan, y mucho". Sobre todo, ha dicho, teniendo en cuenta que ahora viene el puente de la Purísima y Navidad, que es una época de mucha interacción social: "El enero puede ser complicado".

Preguntado sobre si él fijaría criterios más duros para las fiestas, el secretario de Salud Pública ha considerado que las pautas que se acuerden ya serán "estrictas" y que lo que hace falta es que todo el mundo las cumpla. "A veces hay gente que no las sigue y que hace trampitas", ha lamentado.

Sobre el papel de los niños, ha remarcado que a pesar de que se ha demostrado que son poco contagiadores, el hecho de excluirlos de la limitación de encuentros puede dar una falsa sensación de bajada del riesgo y provocar más aglomeraciones en los pisos. Ha considerado "un éxito" tanto que se haya podido reabrir las escuelas como su funcionamiento "con bastante normalidad", pero ha dado por hecho que durante el segundo trimestre la mascarilla todavía será obligatoria en el aula desde primero de primaria. El "hito", ha apuntado, será conseguir que lo pueda dejar de ser en el tercer trimestre.

En cuanto a la posible compra de tests rápidos antes de las comidas navideñas, Argimon ha apuntado que no habrá en las farmacias pero que se pueden adquirir en los laboratorios y ha avisado de que pueden dar un falso negativo o no detectar una enfermedad que todavía se está incubando. "Es una cierta falsa seguridad", ha avisado, a pesar de matizar que los falsos negativos parece que son de personas poco transmisoras. Ha considerado que hacer la prueba en las farmacias genera aerosoles y que solo lo podrían hacer aquellas que tengan un espacio muy preparado, que serían "una minoría".

En cuanto a la evolución de la pandemia, ha asegurado que confía en que el próximo lunes se pueda pasar al segundo tramo de desescalada –y no avanzarlo por la operación del puente– y que el anuncio se hará entre el miércoles y el jueves. Ha apuntado que hoy habrá unos 8.300 casos en Catalunya y un riesgo de rebrote un poco por debajo de los 200 puntos, una Rt de 0,8, con 460 enfermos en las UCI y 70 ingresos más.

"El sistema de rastreo tiene mucho por mejorar"

El secretario de Salud Pública ha evitado entrar en polémica con especialistas como Oriol Mitjà y Àlex Arenas por sus críticas al plan del Govern, y ha dicho que siempre es bueno escuchar diferentes voces y que él habla con todos a diario. Ha negado que el sistema de rastreo funcione tan mal como durante la primera oleada y ha apuntado que se han sumado a él unas 400 personas, a pesar de que todavía "tiene mucho por mejorar". "Este sistema nos tiene que prever los brotes y rebrotes que vendrán", ha dicho, y ha defendido que ahora el problema no es de efectivos sino de mejorar la coordinación entre las diferentes fases del rastreo. Ha admitido que en la primera oleada se falló "claramente" en los rastreadores, con dos brotes muy complicados socialmente en el Segrià y en el área metropolitana de Barcelona.

Sobre la vacuna, ha dicho que cuando se llegue al momento de la vacunación más masiva se verá si también se puede hacer en la parte privada de la sanidad, pero que será a partir de septiembre u octubre: "No se alterará el orden establecido, lo aseguraremos", ha concluido.