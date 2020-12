Salud confía en poder garantizar el plan de Navidad: "La gente necesita celebrarlo"

Que el número de vehículos que salieron ayer del área de Barcelona, a las puertas de un puente de la Purísima con confinamiento municipal de fin de semana, creciera un 5% respecto al pasado jueves se puede entender como una "buena noticia" según el departamento de Salud. "Yo esperaba que fueran más", ha reconocido el secretario general del departamento, Marc Ramentol, en una entrevista a RAC1, en referencia a los 485.118 vehículos que abandonaron ayer el área metropolitana, a pesar de que ha dicho que se tendrá que ver qué pasa en los próximos días.

Ramentol ha defendido que en la segunda oleada ha habido un elemento nuevo respecto a la primera, que es que se ha tenido que luchar contra el virus y, también, contra el cansancio de la población, y que esta "fatiga pandémica" es la que explica decisiones como la de irse de puente a pesar de los avisos del Govern de restringir la movilidad. Ramentol ha hecho un llamamiento a la "corresponsabilidad" para poder contener la tendencia a la alza de la tasa de contagios.

El secretario general de Salud ha insistido en que el Govern quiere poder garantizar el plan de Navidad y que lo hará siempre que la epidemia no se descontrole: "La gente necesita celebrar las fiestas de Navidad, pero sabemos que si no las celebramos de manera adecuada, los Reyes nos pueden traer un rebrote epidémico". Ha dicho que en principio Navidad no peligra, pero que habrá que estar atentos a los indicadores. Y ha admitido que no podrán controlar qué pasa en cada domicilio durante las fiestas –si se respeta el límite de diez personas– y que hará falta que sea la ciudadanía la que entienda la importancia de acatar las pautas.

Ramentol ha reiterado que esta semana ha habido un "cambio de tendencia" en la tasa de transmisión del virus y que esto ha pasado antes de lo que se esperaban y es lo que ha frenado el cambio de tramo en la desescalada. "A medida que abres y aumenta la interacción social, inevitablemente la Rt aumenta", ha dicho, pero ha apuntado que esperaban el cambio más adelante, entre 10 y 14 días después del cambio de medidas. Ahora habrá que estar atentos a la evolución de los datos, que dependerá "en buena parte" de lo que haga cada uno: "Lo veremos a mediados o finales de la semana que viene", ha dicho.

"Estamos en un momento en el que la incidencia acumulada baja muy despacio y, en cambio, la Rt está subiendo", ha radiografiado, y ha dicho que el resto de indicadores van a la baja y se liberan camas en los hospitales, también en las UCI, pero "muy despacio".

Medio millón de vacunados

Ramentol ha confiado en que durante el primer trimestre del año se puedan vacunar medio millón de personas en Catalunya, cosa que todavía no la convertirá en un "elemento disruptivo" –ha apuntado que esto pasa cuando se llega al 70% de población vacunada–, pero que sí esperan que haga disminuir el impacto de la pandemia.

Sobre la decisión de Madrid de levantar las restricciones de movilidad, ha considerado que se trata de una comunidad que ha tenido más casos que Catalunya y que esto quiere decir pagar un peaje que el Govern no ha querido pagar: "Nuestro propósito ha sido salvar tantas vidas como fuera posible". En cuanto al toque de queda, ha asegurado que es una medida que inicialmente les daba respeto pero que se ha demostrado "efectiva" y que "de manera razonable" se tendrá que mantener mientras estemos en la fase actual, al menos hasta el cuarto tramo del plan de apertura.