Una veintena de epidemiólogos y estadísticos piden posponer la vuelta a la escuela ante una pandemia "descontrolada"

Cuando falta menos de una semana para volver a las aulas, una veintena de expertos en epidemiología y estadística, entre otras ramas, han pedido un "cierre temporal de los centros docentes", desde la educación primaria hasta la universitaria, para "evitar nuevos contagios y contribuir a la reducción de la incidencia del covid-19". "El principio de precaución tendría que prevalecer sobre otros intereses", afirman los expertos en una carta dirigida al departamento de Salud, en la que alertan de "el enorme problema de salud pública" que supondría que las escuelas generaran gran número de contagios. Según los firmantes, hay una "falta de evidencia científica definitiva" en relación al papel de los centros como motor o cortafuego de los contagios.

Los expertos, entre los cuales están Oriol Mitjà, Àlex Arenas o Salvador Macip, piden al Govern que retrase el reinicio de la actividad educativa unas semanas y refuerce la teleeducació y el teletrabajo. Para defender su propuesta, que saben que tiene "consecuencias sociales, laborales y económicas", los expertos apuntan que la pandemia está "descontrolada", con niveles "significativamente peores" que la segunda semana de septiembre, cuando empezó el curso: entonces, el riesgo de rebrote era de 231, cuando ahora es de 500, y había 755 ingresados por covid, cuando ahora son 2.084.

Además, avisan de que la nueva variante del virus que se ha detectado en Inglaterra y que "puede estar implantada en Catalunya" infecta a un 24% más que la variante conocida hasta ahora en el grupo de población de 0-9 años y un 14% más en el grupo de 10 a 19 años, hecho que ha llevado al Reino Unido a cerrar las escuelas. Con todo, sin embargo, la consellera de Salud, Alba Vergés, dijo este lunes que el regreso escolar se mantiene para el día 11.

En cambio, el colectivo de familias, docentes y alumnas Tornem a les Escoles no quiere ni oír hablar de un nuevo cierre de los centros como el de marzo. En una serie de mensajes en Twitter, han afirmado que la escuela tiene que continuar abierta, porque cerrarla "tiene un alto coste social" para niños y familias vulnerables y porque en otoño "se demostró que se puede aplanar la curva con las escuelas abiertas". "Son herramienta de control de la pandemia y no lo han amplificado", aseguran, y añaden que las escuelas "no son un problema, sino parte de la solución". Tornem a les Escoles propone, en cambio, cribajes al personal educativo los días 7 y 8 de enero, antes del regreso a las aulas el día 11 de enero. El departamento de Educación ya anunció a mediados de diciembre que en enero se hará un cribaje mediante automuestra a todos los profesionales del ámbito educativo, a pesar de que no se precisó ninguna fecha en ese momento.

Davant los últimos acontecimientos, desde @tornemescoles queremos manifestar:



1. La escuela es esencial y tiene que continuar abierta. Cerrarla tiene un alto coste social. Para los niños y especialmente para familias vulnerables y alumnas de educación especial. — Volvemos a las escuelas (@TornemEscoles) January 5, 2021