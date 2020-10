El gobierno español no se plantea levantar todavía el estado de alarma en Madrid

El gobierno español no se plantea, de momento, levantar el estado de alarma declarado el viernes en Madrid. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado en una entrevista a la Cadena SER que lo harán "enseguida" que puedan pero que antes hay que haber bajado la incidencia acumulada de la pandemia en la zona y situarla por debajo de los 200 casos por cada 100.000 habitantes. "Idealmente tendría que estar alrededor de 100", ha apuntado, y ha considerado que, por lo tanto, la frontera de los 500 que defiende Madrid no es suficiente para poder tomar decisiones. El ministro considera que no se dan las circunstancias para levantar el estado de alarma, como pedirá esta tarde la Comunidad.

Illa ha insistido en que ahora es momento de recuperar la "senda de la cooperación con Madrid", pero ha remarcado que no dejarán de hacer lo que haga falta para proteger la salud pública. Ha explicado, también, que decidieron tomar el control en Madrid por la proximidad del fin de semana largo del 12-O, porque consideraron que había que actuar con rapidez, y que ahora recurrirán la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que anuló el confinamiento aprobado por el ministerio de Sanidad. "Había que actuar", ha defendido el ministro, que ha confiado en que ahora se recupere el clima de colaboración.

Illa ha admitido que puede haber discusión sobre qué medidas son las más adecuadas pero ha defendido que no se podía esperar al puente de tres días para tomar decisiones y que había que dejar claro que la situación en Madrid es "preocupante". El ministro ha descartado, por ahora, hacer una declaración general de estado de alarma y ha confiado en la gestión de la pandemia que se hace desde las comunidades autónomas: "Tal como se ha hecho hasta ahora, pensamos que se puede controlar".

En cuanto a Navidad, el ministro ha dicho que hace falta prudencia para ver cómo evoluciona la situación. Si la decisión se tomara hoy, habría "restricciones importantes" con grupos reducidos y convivientes estables, ha reconocido. También ha explicado que se ha reforzado la vacunación de la gripe, con cinco millones de dosis adicionales, y ha hecho un llamamiento a los colectivos de riesgo a vacunarse.