Irene Montero, al PP i Cs: "Utilitzen l'explotació sexual com una arma llancívola"

La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha fet referència a l'escàndol de l'explotació de menors tutelades pel Consell de Mallorca –que s'ha escampat ara al Consell de Menorca– en la seva compareixença a la comissió d'Igualtat del Congrés. Montero ha criticat que tant el PP com Ciutadans "utilitzin l'explotació sexual com una arma llancívola" i ha demanat que ambdós partits es mostrin més seriosos respecte d'aquest tema.

Així ha contestat la ministra a les portaveus del PP, Marga Prohens, i Cs, Sara Giménez, que han recriminat durant la comissió que a les Balears no es fes una comissió d'investigació per l'escàndol de la prostitució de menors tutelades. Prohens ha demanat a Irene Montero si les menors tutelades per l'IMAS que han estat víctimes d'explotació sexual "no mereixen que la seva ministra d'Igualtat aixequi la veu". Per la seva banda, la diputada de Ciutadans ha remarcat, en el torn de rèplica, que no entén per què no hi ha una comissió d'investigació.

Prohens ha acusat el Govern balear de dur a terme un "pacte de silenci" amb l'objectiu de " no delatar-se els uns als altres i tapar les seves responsabilitats en el cas de les menors tutelades". Durant el seu torn de rèplica, la portaveu popular ha criticat la resposta de la ministra davant l'escandol. "Els culpables són els violadors, però la responsabilitat és dels polítics que continuen en el seu càrrec perquè vostè els ha donat suport" ha sentenciat.

La diputada balear s'ha mostrat d'acord amb la idea de crear un marc normatiu específic per a la violència contra els menors i ha assegurat que el seu partit hi donarà suport, però primer "hem de saber què ha passat a Balears i a València". En aquest sentit, Montero ha assegurat que la seva funció era impedir que es fes un ús partidista d'aquesta qüestió. "Una mica menys d'ús partidista i més humanitat", ha demanat Montero.

A més, ha anunciat que el PP farà una petició de comissió d'investigació en el Congrés dels Diputats sobre els casos de menors tutelats a les dues regions. La portaveu popular també ha aprofitat el seu torn de rèplica per criticar la designació i renúncia de Jorge Fernández del Valle. "Polititzar és encobrir l'escàndol només perquè és un govern d'esquerres, és intentar col·locar un expert que aquest dilluns ha renunciat perquè ja tenia relació amb el PSOE", ha remarcat Prohens.

La diputada de Vox, Lourdes Méndez, també ha criticat la gestió de Montero en el cas de l'explotació sexual de menors tutelats a Mallorca. "Mentre vostè no rectifiqui en l'ocultació d'aquest tema tan greu, totes les polítiques que faci seran una autentica paròdia".

Cal recordar que el Pacte, format pel PSIB, MÉS i Podem, ha vetat que es fes una comissió d'investigació i, en canvi, ha promogut una comissió d'experts. Tot i això, MÉS ha fet públic que no hauria tingut cap problema a fer una comissió d'investigació.

Ministra abolicionista

Montero s'ha declarat "abolicionista" de la prostitució i ha insistit que al seu Ministeri li agradaria abolir-la. Cal recordar que, tal com ja va explicar l'ARA Balears, aquest negoci mou a les Illes devers 50 milions d'euros l'any i 100.000 clients. La ministra també ha anunciat que presentarà el 3 de març al Consell de Ministres un avantprojecte de llei integral per a la protecció de la llibertat sexual que preveu la creació de centres de crisi oberts les 24 hores del dia per atendre'n les víctimes. "No som neutrals, som un ministeri i un govern feminista", ha declarat la ministra.

Aquesta no és la primera vegada que l'escàndol de l'explotació sexual de com a mínim 16 menors tutelades pel Consell de Mallorca –i diverses més de tutelades pel Consell de Menorca– arriba al Congrés, la diputada popular Marga Prohens ja va protagonitzar la setmana passada una discussió en el ple amb el vicepresident espanyol Pablo Iglesias. El líder de Podem va qualificar de "repugnant, fins i tot per a un feixista", que la dreta en vulgui "treure rèdits" i es "descolloni" quan es parla d'aquests casos. Prohens, per la seva banda, va acusar el govern espanyol de tapar l'escàndol. "Dins el govern espanyol de la mentida, el feminisme és només un eslògan", va declarar.