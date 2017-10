Els mitjans públics esquiven la urpada directa del 155

Contingut sospir d’alleujament als mitjans públics catalans. Tot semblava indicar que TV3, Catalunya Ràdio i l’Agència Catalana de Notícies eren un dels pilars que volia controlar l’Estat a partir de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució. Però una esmena del PSOE -negociada a última hora- va aconseguir ahir que s’exclogués el paràgraf relatiu als mitjans públics del text que el PP presentava a votació a la cambra alta.

En concret es va eliminar la referència següent: “La Generalitat garantirà la transmissió d’una informació veraç, objectiva i equilibrada, respectuosa amb el pluralisme polític, social i cultural i també amb l’equilibri territorial”. I també l’apartat en què s’introduïa una clàusula que donava un xec en blanc per bloquejar continguts que es poguessin considerar proclius a l’independentisme, ja que obligava a fomentar “el coneixement i respecte dels valors i principis continguts a la Constitució espanyola i l’Estatut d’Autonomia”. El PSOE va reclamar la desaparició d’aquest paràgraf genèric i el PP va oferir substituir-lo per un de més detallat en què es determinava que fos la Junta Electoral Central la que fes un control dels mitjans de la Generalitat i, a posteriori i de manera més periòdica, la comissió mixta del Senat que fa el control parlamentari de RTVE qui assumís aquesta vigilància política també de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Fins ara les sessions de control s’oficien al Parlament. Els populars, però, van acabar cedint i eliminant sencer l’apartat que s’havia decidit al consell de ministres.

Tot i la supressió, no es pot dir que la Corporació i els seus mitjans puguin donar per esquivada del tot l’urpa del 155. L’articulat aprovat preveu diverses mesures transversals que podrien invocar-se per rellevar la cúpula directiva dels mitjans públics catalans. El consell de govern de la CCMA és qui nomena els directors de TV3 i Catalunya Ràdio, actualment Vicent Sanchis i Saül Gordillo, respectivament, així que per destituir-los primer caldria fer fora els sis consellers. Fonts de la direcció de la CCMA consultades per l’ARA van explicar ahir que no preveuen la supressió del consell de govern. “Sí que és cert que tècnicament poden fer-ho, però si s’ha pactat políticament deixar al marge els mitjans de comunicació, seria contrari a aquest esperit que ara es carreguessin l’organisme responsable de la línia editorial i del nomenament de directors als mitjans públics catalans”. En qualsevol cas, l’Estat ja té capacitat de pressionar els mitjans públics catalans per la via de l’ofec econòmic.

Atac ultra a Catalunya Ràdio

Els mitjans públics van ser ahir blanc d’atacs violents d’alguns manifestants unionistes. Un grup de persones van protagonitzar incidents violents llançant pedres contra la seu de Catalunya Ràdio, que va acabar amb vidres trencats, i van agredir un equip de BTV. Els manifestants també haurien agredit tres persones, una parella jove i un propietari d’un bar que els hauria increpat, segons Mossos.