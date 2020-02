En poc més d'un any s'han detingut a les Illes Balears 64 homes per delictes sexuals contra infants, ho va explicar aquest dimarts el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska. Els periodistes que hem fet informació de tribunals i de successos ens hem acostumat a veure judicis i escrits d'acusació contra aquests monstres, que sempre són homes i moltes vegades troben les víctimes en el seu entorn més proper. I 64 són pocs, només són els que coneixem; passa molt més.

L'escàndol de l'explotació de menors tutelades està quedant en una polèmica política, en una batalla entre partits. I això que alguns dels que ataquen, com el PP, tenen molta responsabilitat en la situació actual. Però el problema va més enllà, molt més, i aquests 64 monstres, bona part dels quals van abusar de nines de la seva família, només en són una petita mostra.

En una societat balear que troba normal que 100.000 homes paguin cada any per mantenir relacions sexuals, o que com a mínim tanca els ulls davant d'aquest negoci que mou 50 milions d'euros l'any, cal anar més enllà de la batalla política. Cal exigir responsabilitats, sí, però també treballar perquè a les escoles, i fora de les escoles, es faci una educació sexual i afectiva transparent, completa, realista i eficaç. Pregunteu-vos: quins són els partits que s'oposen sistemàticament a mesures com aquesta?