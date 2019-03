Ara més que mai, periodisme

Teniu a les mans un dels últims exemplars de l’ARA Balears tal com l’havíeu vist fins ara. Ho explicam a la pàgina 58: ens transformam. I ho fem amb la vocació de ser encara més significatius per a vosaltres, els lectors, i per a la societat illenca en general. Treballam cada dia per oferir-vos informació, opinió i anàlisi amb rigor i honestedat, i amb el canvi ho continuarem fent amb més empenta que mai.

Avui en dia les notícies, els rumors, les campanyes reivindicatives i tota mena d’alertes circulen a tota velocitat per xarxes socials, publicacions digitals i missatges de mòbil. La informació es barreja amb l’opinió, la mentida i la mitja veritat en un context en què cal estar alerta per distingir què és què. L’últim exemple l’hem viscut aquests dies, amb la falsa agressió per part d’unes suposades “radicals feministes” que havia denunciat Vox a bombo i plateret. El partit d’extrema dreta ara corre a culpar algú altre de la falsa notícia, però es va encarregar de difondre-la perquè li interessava electoralment, i per criminalitzar el moviment feminista. Poden dir que els han enganyat, però no és ni la primera ni l’única falsedat d’aquesta mena que distribueixen per canals com ara el WhatsApp.

Ara més que mai el que cal és periodisme. En aquest context d’enganys interessats el periodisme compromès és la millor manera de combatre les mentides i les mitges veritats manipuladores, les anomenades 'fake news'. I és el que us oferirem a l’ARA Balears, amb encara més ganes que fins ara, i la il·lusió de saber que la feina que fem és necessària. Esperem que ens continueu acompanyant en l’aventura que comencem el 6 d’abril.