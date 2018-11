Company i les danses amb padrinetes

“Si és necessari ballar amb padrinetes, ballarem amb padrinetes” no és una frase que soni gaire a renovació, en boca d’un dirigent polític que explica als seus companys de partit com pretén guanyar les eleccions. Però és la frase que va deixar anar ahir el president del PP balear, Biel Company, en l’acte que va fer per als populars eivissencs, segons l’agència Efe. Tampoc no sembla que hagi d’esperonar gaire les files del partit mentre es preparen per a la batalla d’una campanya electoral que es preveu renyida. Només deixa clara una cosa:que vol que els seus facin tot el que calgui per convèncer. Els va explicar que havien de canviar la manera de fer-ho perquè el missatge “s’entengui”. “No utilitzam ni les paraules ni els arguments que toquen”, es veu que va dir Company. I això indica que té un problema, perquè si sap que les paraules que fa servir no arriben als ciutadans, les pot canviar per unes altres que vulguin dir el mateix de manera més planera –que supòs que és el que volia transmetre–; però si el que els falla són els arguments, això és més mal de canviar (si no ets de Ciutadans). Perquè els arguments haurien de ser les idees que defensa. Idò potser ha descobert que aquestes idees són el problema per arribar a la gent. Perquè encara que, per exemple, aquí no faci bandera del nacionalisme autoritari del seu partit, això no el fa desaparèixer. O potser s’ha adonat que es dirigeix a una societat cada pic més conscient que el sobreturisme és un problema i que la natura, el paisatge i el patrimoni cultural són els béns més preuats que té? Sigui com sigui, més val que deixi les padrinetes ballant en pau i que pensi unes altres maneres d’arribar a la gent.