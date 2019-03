Mateu Isern s’escolta a si mateix

El vídeo electoral del candidat del PP de Palma, Mateu Isern, en què conversa amb si mateix, sembla fet per un partit de la competència. Volent sortir dels típics anuncis de campanya o precampanya, el PP ha mostrat un candidat –i exbatle!– que s’escolta i es parla a si mateix, riu de les seves pròpies bromes i es dona la raó. Algú així no sembla la figura ideal per escoltar els ciutadans i representar-los.

La gràcia del vídeo se suposa que és que una de les dues versions d’Isern parla en català i l’altra en castellà. Tots dos, però, estan d’acord que és l’esquerra la que “ha convertit la llengua en un element de divisió”. Com si no fos el seu partit, en l’època de José Ramón Bauzá –i quan Isern mateix era batle–, el que va revoltar la major part de la societat illenca trencant el consens que hi havia hagut fins llavors pel que fa a la llengua. Cínicament, un dels dos Iserns reclama al vídeo “que la llengua deixi de ser una eina de confrontació en mans dels que volen dividir en lloc de sumar”, com si l’ànsia de dividir del PP balear no hagués estat allò que va disparar Bauzá fora del Consolat de Mar ara fa quatre anys. Dubt sincerament que aquesta mena de tàctiques electorals serveixin per a algú més que per als que ja estan convençuts.

Deixant de banda la mala idea del vídeo, la brometa final, en què un Isern comenta que li diuen “catalanista” a l’altre i aquest li contesta que havia sentit que a ell li deien “fatxa”, no fa gens de gràcia. En fa tan poca, que només riu un dels dos exbatles, el que xerra en català. L’altre, a qui aquest diu que li havien dit que era un “fatxa”, somriu amb cara de circumstàncies mentre assenteix amb el cap.