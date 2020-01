Opacitat en l'escàndol sobre la prostitució de menors

Ara resulta –segons la consellera d'Afers Socials, Fina Santiago– que la Fiscalia no s'implica prou a l'hora de combatre l'explotació sexual de menors tutelats, i que el Govern de José Ramón Bauzá va amagar el protocol per detectar aquests casos en un calaix. De tot això fins ara no en sabíem res. Per què? Perquè cap govern, ni autonòmic, ni insular, ni d'esquerres, ni de dretes, ha estat transparent fins ara en aquest assumpte. I continuen sense ser-ho, com a mínim el Consell de Mallorca.

Santiago diu que va descobrir el 2015 que els tècnics feia cinc anys que havien detectat un augment de casos de menors tutelats prostituïts. L'hi varen dir quan va assumir el càrrec, i es va sorprendre –com ho hauria fet qualsevol en la seva situació. Si ho hagués sabut segur que, com molts altres, hauria pressionat perquè la feina es començàs abans, però el problema s'havia amagat sota la catifa. No es pot controlar el que no es coneix. I el 2015 tampoc no es va fer públic.

Ara passa el mateix. El Consell de Mallorca ha admès que hi ha depredadors que han prostituït 16 menors que encara té sota la seva tutela, però no explica quants dels que ja no estan sota la seva responsabilitat han passat el mateix tràngol. Amb aquesta manca de transparència permet que hi hagi mitjans de comunicació que donin a entendre que totes les nines acollides en centres de Mallorca es prostitueixen. I és evident que això només és una mentida indigna que les estigmatitza.

Com podem saber, ni que sigui aproximadament, si la consellera té raó, si és veritat que la Fiscalia i els cossos policials no s'impliquen prou a l'hora d'investigar i evitar la prostitució de menors tutelats? Doncs tenint totes les xifres. Si tenim clar quants menors sota responsabilitat del Consell han estat víctimes d'explotació i en quants d'aquests casos s'ha detingut algú, ens en podrem fer una idea. Però cap d'aquestes dues dades s'ha fet pública.

El Consell de Mallorca no n'aprèn, i continua amagant als ciutadans la dimensió real del problema. I si tot plegat ha esclatat és, precisament, perquè fins ara s'havia amagat. Mentre l'opacitat continuï tenim escàndols garantits per estona.