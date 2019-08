Què implica vendre sexe, festa i platja?

La pornografia a internet és un altre símptoma que indica que cal canviar amb urgència el model turístic. Sobretot a determinades zones d’Eivissa i de Mallorca que fan servir com a esquers gairebé exclusivament la platja, el sexe i la festa –amb l’alcohol i les drogues implícits–. És en aquestes dues illes on es concentra aquesta mena de turisme desfasat i també les que surten com a escenari en milers de vídeos porno publicats a les quatre principals webs especialitzades en aquesta mena de continguts. Es pot descartar que allò que atreu els productors de pornografia en línia siguin només els paisatges i les platges de les Balears, perquè si fos així hi hauria una quantitat equiparable, o com a mínim proporcional, de vídeos etiquetats a Menorca i Formentera. Tal com explica el reportatge de Kike Oñate que publicam aquesta setmana, la diferència és abismal.

Les implicacions del turisme de masses, i sobretot del que atreu visitants a qualsevol preu, van molt més enllà del que qualsevol, d’entrada, podria pensar. És difícil que quan va començar a despuntar el turisme basat en la festa a Eivissa, Magaluf i l’Arenal de Palma i Llucmajor algú s’imaginàs que acabaria afavorint que les dues illes es convertissin en plató per a la pornografia exprés. Però això no només afecta la imatge de Mallorca i de la pitiüsa gran –que ho fa–, també té implicacions en allò que esperen els turistes que venen a aquestes zones –a Magaluf, tal com explicava un article d’Anna Schnabel fa dos números, s’obliga algunes cambreres a vestir-se tot just amb bragues i camiseta ajustada–. Aquesta mena de visitants venen cercant platja, sexe i festa, que és el que se’ls ha promès, i pretenen complir les expectatives.