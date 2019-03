la informació és poder, ja ho era en l’època en què Suzi va escriure 'L’art de la guerra', però aquest axioma té avui unes implicacions que van molt més enllà del que es podia imaginar ningú de fa més de 2.500 anys. Aquesta frase, que ara gairebé és un tòpic suat –per obvi–, se sol interpretar en el sentit que cal acumular com més dades millor. Però fer passar una mentida o una mitja veritat per una certesa, escampar informació falsa, pot ser tan o més poderós que acumular dades. Les 'fake news' no són més que això: una estratègia per acumular poder a través de la desinformació.

En el context actual –en què les notícies falses es fan servir per manipular l’opinió pública i pescar vots a les eleccions–, per qualsevol ciutadà conscient és clau trobar fonts d’informació fiables. Fonamentar les pròpies idees amb els titulars que circulen al 'timeline' de Facebook, sense comprovar què hi ha al darrere, és com a mínim arriscat. Per això el periodisme, entès com un ofici honest, és més important que mai. Tu tries què llegeixes i on, tu decideixes si t’informes o et desinformes.

A l’ARA Balears canviam per oferir-te més i millor periodisme honest, com el que tens a les mans o a la pantalla. Aquest diumenge publicam el nostre últim diari de cap de setmana. Dissabte que ve posam en marxa un nou setmanari amb més pàgines, més continguts a fons i més ganes d’explicar-te els perquès. Ho fem, sobretot, amb la il·lusió de fer una feina que ens agrada, la d’explicar el món on vivim. Perquè estam convençuts que ara més que mai el que cal és periodisme. Davant la injustícia, la mentida, la intolerància i l’autoritarisme, periodisme.