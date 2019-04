Unicorns roses i altres promeses electorals

Si hem de fer cas d’alguns candidats, passades les eleccions l’habitatge serà assequible i n’hi haurà de sobra. Els sous més baixos augmentaran 300 euros de cop, malgrat el que ha costat fixar el salari mínim als 900 euros, i les famílies nombroses es multiplicaran com els pans i els peixos, encara que sigui perquè amb dos fills n’hi haurà prou. De fet, els immigrants esquivaran les fronteres d'Espanya i les dones -amb nacionalitat- correran a tenir fills que ens mantindran els futurs jubilats. A més, la pulsió independentista es resoldrà de cop i volta, ja sigui amb un diàleg buit i etern que no durà enlloc o amb una variant o una altra de l’aplicació del 155 que farà que els separatistes, miraculosament, deixin de ser-ho.

Ara és època de caputxes còniques i espelmes, però la campanya sembla més aviat pròpia d'unicorns roses, follets i fades. Bé, una sèrie de polítics segur que sempre preferiran les caputxes, les creus i la música bèl·lica de les processons. Sigui com sigui, aquest dimecres coincideixen a Palma Pedro Sánchez i Pablo Casado, que repartiran una bona dosi de promeses embolicades amb purpurina.

Els ciutadans tenim ara la responsabilitat de veure-hi més enllà de la pirotècnia electoral per analitzar què hi ha al darrere. A les eleccions també s'hi presenten propostes serioses i no és veritat que tots els partits i tots els polítics siguin iguals. Votar-ne uns o uns altres pot dur a un intent per avançar cap a una societat més justa i lliure o a un altre per fer-la retrocedir cinquanta anys en drets i llibertats. Sigui com sigui, preneu nota de les promeses. Més tard o més d'hora caldrà passar comptes.