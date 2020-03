Volem fer 1.000 ARA Balears més

Aquest dissabte 28 de març hem publicat el número 1.000 de l’ARA Balears imprès. Si ens llegeixes en paper, el tens a les mans. Ho fem en una situació complexa, enmig d’una emergència sense precedents que ens afecta a tots. Teníem previst publicar un número especial per celebrar haver arribat a aquesta xifra i per explicar-te que en volem fer, com a mínim, 1.000 més. Però hem hagut d’ajornar-ho perquè ara no és moment de celebracions i la nostra prioritat és dedicar tots els esforços a explicar-te la crisi sanitària que vivim amb professionalitat i rigor, tal com estam fent.

La pandèmia del coronavirus i les mesures que s’han pres per frenar-ne l’expansió ens afecten a tots, també als mitjans de comunicació. Tots passam una situació complicada i, no t’enganyaré, nosaltres també. La publicitat ha caigut en picat, gairebé ha desaparegut. Però paradoxalment l’interès per la informació s’ha disparat. Sabem que ens llegiu més del que és habitual perquè les visites a la web s’han duplicat, o fins i tot triplicat. Estam convençuts que el nostre paper és bàsic per a la societat i aquestes dades ho demostren.

Aquests dies tot l’equip treballa amb empenta i ganes i volem continuar fent-ho, perquè sabem que en situacions com aquesta el paper del periodisme ben fet és més important que mai. I per això ens cal la teva col·laboració i et proposam a tu, que sabem que ja ens fas la confiança de llegir-nos, ens ajudis a continuar informant-te. Protegir la veritat mai no havia estat tan important com ara, i per això et demanam, si encara no ho has fet, que et subscriguis al periodisme lliure, compromès, veraç i rigorós que defensam a l’ARA Balears. Si ja n’ets subscriptor, t’agraïm el teu suport, i que ens recomanis.