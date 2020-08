I ara de què ens serveix que vinguin els reis?

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, piulava dilluns: “Que la família reial passi les seves vacances entre nosaltres és la millor promoció per mostrar Mallorca com una destinació segura i preparada per acollir visitants”. Divendres el govern alemany incloïa les Balears en la llista de territoris on recomana no viatjar. La visita de Felip VI i els seus no els ha convençut, perquè amb el coronavirus el que compta són les dades, no la premsa del cor.

L’opinió de Cladera no és estranya, durant molt de temps ha estat general, tenia certa lògica –servil–, i ara encara hi ha molts illencs que la defensen. Però de què ens ha servit tenir Felip de Borbó i Letícia Ortiz passejant per les Balears aquest agost? No crec que cap turista se salti les recomanacions del seu propi govern per seguir les passes dels monarques espanyols. I això sense comptar que les Balears ja tenen un passat recent prou tacat de corrupció. No sembla que vincular-se amb la família reial –començant per Iñaki Urdangarin i continuant per Joan Carles I– hagi d’ajudar a netejar aquesta imatge.

Felip VI, si entén la situació econòmica dramàtica de les Balears que Francina Armengol li va intentar explicar dilluns, podria tenir com a mínim un gest simbòlic. Un gest petit que demostraria que ha entès la presidenta: fer que la Casa Reial assumeixi les despeses de manteniment de Marivent. El palau és de tots els illencs però només el fan servir els Borbons, de xalet d’estiueig. Ja que se l’han fet seu, mentrestant com a mínim que es paguin ells les vacances, que per això la Casa Reial té el seu propi pressupost. El milió d’euros anual que costa mantenir Marivent no l’hauríem d’assumir els ciutadans de les Balears. I ara menys que mai.