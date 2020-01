Qui ataca l'escola concertada?

La creació d'una plataforma a les Balears per defensar l'escola concertada dels atacs que afirma que pateix per part de l'Administració Pública és una notícia sorprenent. Més que res, perquè l'escola concertada viu dels doblers de l'Administració Pública. O sigui: la pagam tots. I és més que dubtós que amb els doblers de tots, per exemple, es paguin centres on s'ensenya a creure en una religió determinada, sigui la que sigui –encara que, aquí, sempre sol ser la mateixa.

Els responsables de la plataforma lamenten que els centres concertats no tinguin el mateix tractament que els públics, però alhora reclamen la llibertat de no ser públics, o sigui, de regir-se d'una manera diferent. Com han de tenir el mateix tractament si ells mateixos reclamen que han de ser diferents?

Cal repensar el model de centres educatius concertats. I això no vol dir necessàriament que calgui eliminar-lo. Moltes escoles i instituts concertats són valuosos i fan una gran feina educativa. Ara, tampoc té gaire sentit que l'Administració hagi de finançar models escolars que no són aptes per a tota la població, que se centren en unes creences concretes i exclouen les altres, i és evident que –dins d'uns límits– ha de poder controlar què es fa i s'ensenya amb els seus doblers. Això no és cap atac.

El moviment d'aquesta plataforma a les Balears correspon amb queixes semblants fetes en altres comunitats. Sembla que s'emmarca en una campanya general, a tot l'Estat, qui sap si preventiva davant el nou govern espanyol de coalició. Idò a la pràctica amb aquest moviment l'escola concertada està actuant d'aliada de la dreta política. O a l'inrevés. No sembla una bona manera de començar la legislatura.