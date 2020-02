El coronavirus no ens deixarà com a ‘Mad Max’

L’escalada de casos confirmats de coronavirus de les darreres hores fa difícil que es pugui ser optimista sobre la possibilitat de contenir-lo i acabar fent-lo desaparèixer. Però és només aquesta esperança, i no la perillositat de la malaltia que causa, la que duu les autoritats a prendre mesures extraordinàries per intentar aturar-lo. Si s’acaba generalitzant, el Covid-19 es convertirà en una altra malaltia com la grip, en més baixes laborals, en un augment de la despesa sanitària i en una causa de mort per a la gent més gran i dèbil o amb altres complicacions mèdiques. Això tot sol són bones raons per intentar contenir el virus i fer-lo remetre. De moment, tot i el pànic d’alguns exaltats, sembla que no és una altra pesta negra ni té res a veure amb l’ebola.

Tot i això, hi ha gent que compra carretades i carretades de màscares de paper a les apotecaries –malgrat que ja s’ha dit del dret i del revés que no serveixen per evitar el contagi–. Fins i tot s’exhaureixen les màscares per a pintors que venen a les drogueries. Supòs que els qui compren totes aquestes màscares les guarden per si de cas l’epidèmia arriba a les Balears, perquè per ara al carrer no se’n veuen gaires. Sembla que no són conscients que és molt possible que el coronavirus ja circuli pels nostres carrers, sense que s’hagi detectat perquè en la gran majoria de casos és tan o més lleu que una grip.

No, tot indica que el coronavirus, que té un índex de mortalitat baix, no convertirà el planeta en un escenari apte per a una de les pel·lícules postapocalíptiques de Mad Max. Encara que s’escampi, com sembla que passarà més d’hora que tard. Diuen que es contagia amb facilitat, però la histèria col·lectiva encara és més ràpida fent-ho.