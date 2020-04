No, Mallorca no és un producte en venda

Comprar una casa, o fins i tot un edifici sencer, en un país que no és on vius no et dona dret a decidir res de com funciona. Sembla evident, però, segons explica l' Última Hora, hi ha uns pocs centenars d'alemanys que no ho tenen gaire clar. Per això han començat una campanya de correus electrònics en què reclamen a la presidenta de les Balears, Francina Armengol, que els deixi tornar a l'illa. Amb una pandèmia en marxa que ha contagiat més de 1.800 persones a les Balears, aquests individus sobrats d'empatia es queixen perquè no poden anar a les seves segones residències. I reparteixen lliçons de com s'haurien de fer les coses.

No, encara que ho sembli, Mallorca -i la resta de les Balears- no és un producte en venda. O com a mínim no ho és fins a aquest extrem. Potser no varen acabar d'entendre què adquirien quan es varen quedar un xalet, un pis o uns quants edificis. Han comprat trossos de l'illa, però no el dret de decidir què s'hi ha de fer i què no, ni com s'hi ha de governar, ni si ja és hora de deixar estar una de les eines que s'ha demostrat més útil per frenar l'avenç del coronavirus a les Balears: el tancament de ports i aeroports.

Els mallorquins que tenen segona residència a l'illa tenen prohibit anar-hi, i en són ciutadans. Els alemanys que viuen a l'illa, i que per tant ara també són mallorquins, tenen el dret de quedar-hi perquè és casa seva. Els que viuen fora, encara que siguin nascuts a Mallorca, hauran d'esperar. Per la seva seguretat i per la nostra. Els estrangers que han comprat cases aquí per passar-hi les vacances, especular-hi o fer-ne negoci no canviaran les mesures que es prenguin per frenar l'avenç del covid-19. O no haurien de poder fer-ho.

Per acabar-ho de rematar, que els que es queixen a Armengol disfressin el seu interès de defensa dels drets i les llibertats dels mallorquins sotmesos al dictat de l'estat d'alarma és, a més, insultant. Els drets i les llibertats dels ciutadans de les Balears els importen un pebre. Començant pel dret a viure en un habitatge digne i assequible.