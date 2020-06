A què juguen a Ciutadella?

En què pensaven el miler de persones, la gran majoria sense mascareta tal com explica l'Ivan Martín, que s'han amuntegat aquest migdia a Ciutadella davant de la casa del caixer senyor en un simulacre del primer toc de flabiol de les festes de Sant Joan? Si l'inici ritual de la festa no s'ha fet, i l'han substituït per un simulacre, és per alguna cosa. I si bé a Menorca ara no hi consta cap cas actiu de coronavirus, que no s'hagi detectat no vol dir que no hi sigui: sabem que hi ha infectats que no desenvolupen cap símptoma.

El miler de ciutadellencs que s'han volgut anxovar aquest migdia, sobretot els que ni tan sols duien mascareta, han decidit jugar-se la salut dels seus conciutadans, especialment la de la gent gran. Perquè han multiplicat les possibilitats de contagiar-se i ajudar a escampar el virus. Les institucions -l'Ajuntament, per la Policia Local, i la Delegació del govern espanyol, per la Policia Nacional-, també en són coresponsables. Sabien que es podia aplegar una multitud davant de la casa del caixer senyor, on es reuneixen cada 23 de juny milers de persones, i no han fet res per evitar-ho.

És probable que no passi res, que no hi hagués ningú infectat ni cap asimptomàtic entre la multitud que s'ha reunit davant la casa del caixer senyor. Però també és possible que aquest acte insolidari obri la porta a un rebrot de la pandèmia, que ara mateix està més que controlada a l'illa. En tot cas els que han decidit arriscar-se sense cap mesura de protecció han optat per jugar-se la vida dels altres.

Costa dur mascareta a l'estiu, i com més calor faci més costarà. Sóc el primer que s'ha de forçar a pensar-hi i que ho evito quan puc assegurar-me de mantenir la distància mínima de dos metres. Però no és una qüestió de protegir-se un mateix, sinó de respectar els altres i la seva salut.