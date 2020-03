Periodisme, periodisme, i més periodisme

El coronavirus ho ha canviat tot. Només trepitjam el carrer quan és imprescindible. Si ens hi trobam algú, li deixam un parell de metres de cortesia. Som animals socials, però ara ens forçam a distanciar-nos mentre ens costa imaginar-nos com quedarà tot quan ja no hi hagi perill que la pandèmia saturi el sistema sanitari. Tots tenim més curiositat que mai, per saber què passa i què passarà, i la nostra feina, a l’ARA Balears, és explicar-t’ho.

Crisis com aquesta demostren la importància del periodisme ben fet, rigorós, el que es basa en fonts veraces i trepitja carrer, la mena de periodisme que ens agrada fer. Ara és un poc diferent: només trepitjam el carrer quan és necessari –als periodistes ens agrada parlar en directe, però aquests dies tiram molt més de telèfon–, seguim rodes de premsa en streaming i feim preguntes per WhatsApp, i ens reunim entre nosaltres per videoconferència. Ens hem pres seriosament això de fer teletreball. Això vol dir que ens veim molt menys les cares però estam sempre connectats per xat i correu electrònic i continuam fent el que sabem fer millor, explicar-te fets amb professionalitat. I sabem que ens valores, entre altres coses, perquè les xifres ens ho indiquen. Aquests dies les visites a la web s’han duplicat, o fins i tot triplicat, respecte de les d’un dia qualsevol d’abans que esclatàs la crisi del coronavirus.

La corresponsal de l’ARA a la Xina, la Dolors Rodríguez, va ser la primera de parlar-te de la Covid-19. La Mònica Bernabé et va explicar com havia hagut de córrer per sortir de l’Iran a causa del virus i també et vàrem relatar com va desbordar Itàlia. Ara t’informam de com avança a Madrid, Catalunya, el País Valencià... i a les Balears, és clar. Aquí, Maria Llull, Maria Fuster, Alba Tarragó, Kike Oñate, Cati Riera, Ivan Martín, Elena Navarro, Isaac Buj, Ismael Velázquez, Maria Catany, Josep Genovard i Toni Crespí et posen al dia, minut a minut, de com creixen les xifres de casos confirmats, de les mesures que es prenen per aturar-lo i de com ens poden afectar a llarg termini.

Al canal Ara mateix, obert a tothom, hi trobaràs les últimes novetats sobre la pandèmia, i a la portada de l’ARA Balears, les notícies més importants del moment. L’interactiu Guia per actuar davant del coronavirus, també d’accés obert, et pot ajudar en cas de dubtes. A més, perquè tots ens passam moltes hores a casa, t’oferim crítiques i recomanacions de sèries i pel·lícules, espectacles disponibles en línia, avançaments editorials, fragments de la nostra història... i molt més al canal #Joemquedoacasa, que anam alimentant periòdicament.

Treballam sense aturar per oferir-te periodisme, periodisme i més periodisme. I això és possible gràcies als nostres subscriptors, i als lectors com tu, que ens fan la confiança de llegir-nos. Des d’aquí et vull agrair el teu suport, que és imprescindible perquè continuem fent aquesta feina.