Un forat negre a 50 metres del Consolat

En ple segle XXI, quan arquitectes, polítics i urbanistes debaten com fer que les ciutats siguin més aptes per a tothom, més igualitàries, la manca d’enllumenat públic hauria de ser un debat superat. La relació entre la seguretat i la il·luminació nocturna és òbvia, però als nostres carrers encara hi ha zones fosques, o que queden amagades, i que poden causar inseguretat a qualsevol dona que hi camini tota sola a la vora, de nit. Per això hi ha poblacions on s’organitzen passejades en clau de gènere per identificar aquesta mena de llocs.

A Palma, una ciutat que té un Ajuntament que es declara d’esquerres i feminista, no cal anar gaire enfora per trobar una d’aquestes zones fosques. A menys de cinquanta metres del Consolat de Mar, a tocar de la plaça de la Drassana, hi ha el carreró de Can Chacón, que tan sols fa una quinzena de metres i no té sortida, però no té cap fanal. De nit es converteix en un petit forat negre ideal per a turistes i illencs amb incontinència urinària i fecal o poc respecte per la ciutat, fins al punt que a l’estiu, amb la calor, l’olor se sent sense entrar-hi. De tant en tant, Emaya l’ha desinfectat a fons, sense que el covid-19 hi tingui res a veure. També és un dels llocs preferits per fer negocis dels petits traficants del barri de la Llonja, i els consumidors de cocaïna sovint aprofiten la impunitat de la foscor i la plataforma que els ofereix la carrosseria dels cotxes que hi aparquen.

Tot això passa a poques passes del Consolat de Mar i paret per paret d’un edifici del Govern, i és impossible que ni la Policia Local ni Cort no se n’hagin adonat. Però sembla que alguns polítics no veuen allò que tenen davant dels ulls. Potser és per això, perquè no volen veure-ho, que ho deixen a les fosques.