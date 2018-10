És hora de fer feina, no de sortir a la foto

Amb el record de les víctimes fresc en la memòria, avancen les feines per recuperar el Llevant de Mallorca. És el moment de tornar a començar, d’aplegar esforços per reconstruir allò que es pugui del que l’aigua s’ha endut. És hora de treballar, com han reivindicat, amb fets, els milers de voluntaris que s’han arromangat i enfangat per ajudar en allò que han pogut. Mallorquins de naixement i d’adopció –tots igual de mallorquins– han demostrat que aquesta societat pot actuar unida en moments de crisi. No cal res més que la senzilla i ferma voluntat d’ajudar-se els uns als altres. I hi és, la tenim. No n’hi ha cap dubte. Tot cop de mà és benvingut, segur, pels afectats per les pluges torrencials. Feina, suport, ajuda i solidaritat. Empatia. Aquestes són les paraules que calen en moments així. Però allò que no és necessari són els qui tan sols venen a fer-se la fotografia sense tacar-se de fang ni implicar-se en cap mena d’ajuda institucional. Per figurar, saludar, i fer-se els solidaris, ja tenen Instagram i les altres xarxes socials. Poden publicar-hi una fotografia amb un rètol o un llaç solidari, demostraran que han dedicat un parell de minuts a pensar en la causa i no interrompran la feina de veïns, treballadors i voluntaris. L’escenari d’una tragèdia no hauria de ser el lloc per anar a fer campanya d’imatge. Esper que qui ho faci tingui com a mínim la decència d’avergonyir-se’n. Sigui com sigui, no val la pena perdre el temps en retrets. És l’hora d’arromangar-se, cadascú en la mesura que pugui, per reparar els estralls de la torrentada. Aquests dies, més que mai, és bo recordar que el poble unit –i aquest pot ser-ne quan cal– mai no serà vençut.