La injustícia de confinar Son Gotleu

La decisió del Govern de confinar a Palma la zona bàsica de salut de Son Gotleu –que també inclou Can Capes, la Soledat Nord i una part de Son Canals– segur que té lògica, amb les dades de la pandèmia a la mà. No ho dubto. Però encara que també l’avali un jutge, és una injustícia. Idemostra fins on arriba la desigualtat en el nostre sistema econòmic i social.

Son Gotleu i els seus voltants no són uns barris especialment perillosos –al contrari del que alguns han volgut fer creure–, el que són és empobrits. L’Alba Tarragó explicava en un reportatge el dia 4 –quan ja estava clar que era una de les zones amb més incidència del covid-19 de les Balears– que l’Institut Nacional d’Estadística situa Son Gotleu com el barri més pobre de Palma, amb uns ingressos anuals mitjans d’uns 5.400 euros per persona. També és un dels barris de Palma amb més densitat de població: 342 habitants per hectàrea.

Aquesta densitat de població, la manca d’accés a un habitatge digne que obliga a viure molts veïns anxovats en pisos que fa anys que estan obsolets, l’obligació de cercar-se la vida de la manera que sigui... castiguen aquesta zona i la fan més vulnerable al coronavirus. I com que ho és, ara la confinam. O sigui que encara castigam més els veïns que hi viuen.

Els que tiren de l’economia submergida, perquè no tenen més remei, com acreditaran ara que van a treballar i tenen una causa justificada per sortir del barri? I aquest és només un exemple dels efectes que pot tenir aquest confinament. Hi ha qui diu que el nostre model econòmic no es pot canviar, però és el que ens ha dut aquí. Defensar mantenir-lo és defensar que barris com Son Gotleu continuïn al fons del pou de la desigualtat. És voler perpetuar la injustícia.