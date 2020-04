La nostra economia, basada a atreure i servir visitants, ha quedat noquejada. Vivim d’una de les activitats que el covid-19 fa més desaconsellables, però si no fos pel virus hauria estat una altra crisi econòmica, una disputa geopolítica o una plaga bíblica de llagostes. La dependència extrema d’un sol sector –l’únic que ens permetia créixer– ens ha fet més vulnerables. I això té conseqüències.

Ara no sabem quant trigarem a tornar on érem al febrer. Sabem que el Govern calcula que, si no s’hi fa res, uns 147.000 illencs perdran la feina. Gairebé un terç dels treballadors. Alguns recordaran ara que ja deien que calia diversificar l’economia, encara que pocs proposaran cap recepta versemblant. Aquí els doblers fàcils eren els quatre genets del sol, la platja, la festa i el totxo.

Part del problema és la voluntat de créixer: vivim en unes illes amb un territori i uns recursos limitats que és probable que hàgim explotat per sobre de les nostres possibilitats. Ara haurem d’aprendre a trobar un cert equilibri, com a mínim durant una temporada. Una altra part del problema és l’abandó escolar prematur, la baixa qualificació dels treballadors i una economia que no atreu ni ofereix possibilitats al personal qualificat. Qui estudia una professió si pot cobrar més formant-se menys?

Però el virus també ajuda a veure algunes coses clares. L’any passat varen venir a les Balears més de 16 milions de turistes i ara ens trobam que la Conselleria d’Educació calcula que un 15% dels escolars a les Balears no té els mitjans necessaris per accedir a l’ensenyament telemàtic, o bé perquè no té internet o perquè no disposa d’ordinador. Potser no hem acabat de repartir bé els ingressos que s’han fet atraient i servint visitants.