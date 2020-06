El repte d'explicar el món per canviar-lo

Què és el periodisme? A banda de les definicions acadèmiques més o menys afortunades, cada periodista té la seva. Per mi el periodisme és el repte, tan simple com complicat, d’explicar el món. I si pot ser, molestant qui pretengui amagar o manipular alguna veritat incòmoda per treure’n profit. A l’ARA Balears ens hi hem dedicat des que el vàrem posar en marxa, encara ho recordo, en una nit frenètica de fa poc més de set anys en què ni tan sols teníem del tot clar si arribaríem a temps a rotativa. Hi vàrem arribar, i ho hem fet 1.009 nits més. 2.569 sumant-hi les de la web –tot i que a internet no hi ha nits, només un riu que no atura–.

En tots aquests anys les Illes Balears han anat canviant, i nosaltres amb elles. L’ARA Balears ha format part d’aquest procés i hi ha participat, empenyent-lo amb la palanca del periodisme. Sempre he pensat que explicar el món –si es fa com toca, amb honestedat i professionalitat– ajuda a canviar-lo. Els ciutadans decidim com actuam a partir de la informació que tenim. Per això aquest és un ofici important, perquè ajuda a decidir amb propietat.

A l’ARA Balears tenim una manera única de veure el món. Ho feim en la nostra llengua –sense tancar els ulls a les altres– en un lloc on això no sempre és habitual; amb la vista al futur cap al qual sovint s’ha avançat evitant mirar l’horitzó; i amb l’afany d’airejar les clavegueres que calgui. Però aquesta manera de veure el món no la definim només nosaltres, ni caminam tots sols cap a l’horitzó. Ho feim amb vosaltres. Amb tu, que ens llegeixes i ens dones suport. Sense tu, que creus en l’ARA Balears, cap d’aquestes 1.010 edicions no hauria estat possible. Comptam amb tu, i amb més com tu, per a les properes 1.010.