El tancament de prostíbuls és paper banyat

Mentre escric aquest article, 113 internautes naveguen pel fòrum que fa de Tripadvisor de la prostitució a Mallorca. Comenten entre ells les seves últimes experiències de sexe pagat o consulten les ressenyes que els seus companys fan de les al·lotes. El Govern va prohibir els prostíbuls ara ja fa dos mesos, per evitar contagis de coronavirus, però els usuaris del fòrum continuen valorant i puntuant persones com si fossin objectes de consum. Els periodistes Alba Tarragó i Kike Oñate han comprovat que, només a Palma, com a mínim una vintena de bordells que s’anuncien a la web continuen funcionant.

El Govern balear i els diferents cossos policials ni tan sols saben explicar quines mesures han pres per assegurar el tancament dels prostíbuls. No tenen aquesta informació –o no la volen donar–, però era evident, des del principi, que la prohibició era una ordre buida. La manca de turistes haurà perjudicat molt més el negoci del sexe pagat que no cap resolució d’una administració que és incapaç d’explicar què fa perquè es compleixi allò que dicta.

La prostitució es mou al marge de la societat –i alhora davant dels ulls de tothom–, en una situació d’alegalitat que afavoreix les màfies dedicades al tràfic de persones per a l’explotació sexual. Si els nostres polítics fins ara no han estat capaços d’aturar aquest esclavisme del segle XXI, com pretenien frenar aquest negoci milionari amb una simple resolució? Les administracions ni tan sols poden evitar que hi caiguin al·lotes que tenen sota la seva tutela! La resolució que ordena el tancament dels prostíbuls tan sols és un paper banyat que o bé surt de la ingenuïtat més naïf o de la hipocresia més cínica.