Els tripijocs d’Aena amb Mallorca

Aena ens venia fa tan sols tres setmanes que les obres que preveu fer a l’aeroport de Palma no augmentaran “en cap cas” l’arribada d’avions a Mallorca. Però amagava, tal com s’ha sabut ara, que preveia que durant el 2025 passarien 30.000 avions més que enguany per Son Sant Joan. I aquest 2019 ja se n’han enlairat i hi han aterrat 217.000. Són 30.000 avions que impliquen quatre milions de passatgers més. El Govern balear ja pot parlar de turisme sostenible i d’augmentar la despesa per visitant però contenir-ne el nombre, però l’empresa estatal que gestiona els aeroports demostra que no es pren gaire seriosament aquest discurs idíl·lic.

Aena, públicament, no parla d’ampliació quan fa referència a les obres, les qualifica de “modificació de les instal·lacions”. Però els seus propis documents deixen en evidència els tripijocs comunicatius que perpetra amb els ciutadans de l’illa de Mallorca. L’estudi d’impacte ambiental que l’empresa pública mateix ha fet sobre les obres té un títol clar: Ampliació i remodelació de l’àrea terminal. Aeroport de Palma de Mallorca. Si no fos preocupant, tot plegat seria gairebé ridícul.

Què pensa el Govern balear d’aquesta ampliació? L’Executiu de Francina Armengol, que s’ha esforçat a prometre un canvi, per exemple, aprovant un contundent decret llei contra el turisme de gatera, no pot continuar callant. O bé és còmplice de l’ampliació de l’aeroport que planifica el govern espanyol a través d’Aena o bé s’hi oposa. O bé s’inclina perquè continuï augmentant el nombre de turistes que venen a les Balears o bé treballa perquè, com a mínim, deixi de créixer. Els ciutadans de les Illes Balears tenim el dret de saber de quin bàndol està.