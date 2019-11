Per molt que pressioneu continuarem fent periodisme

El líder de Vox a les Balears, una diputada i un assessor del mateix partit han arraconat una periodista de l'ARA Balears aquest matí, l'endemà del 25-N i al mig del Parlament balear, per dir-li com havia de fer la seva feina. Per pressionar-la perquè no els agradaven les preguntes que feia. Tots els periodistes de l'ARA Balears continuaran fent les preguntes que trobin convenients, a Vox i a qualsevol altre partit. Situacions com la d'avui demostren que el periodisme a vegades incomoda, però precisament per això ara, més que mai, és necessari. I continuarem fent-ne.

Cada any que passa el 25-N, el Dia internacional per a l'eliminació de la violència masclista, té més ressò. La gran majoria de la població està cada vegada més conscienciada contra el masclisme, encara que queda molta feina per fer. Per això no és estrany que, a la institució que representa políticament els ciutadans de les Illes Balears, es plantejàs fer una declaració contra la violència masclista. Tots els partits hi estaven d'acord, menys un: Vox. La formació d'extrema dreta es va negar a firmar-la i, com que havia de ser unànime, no es va tirar endavant. Aquest dimarts al matí tots els partits excepte Vox –ja no hi comptaven– han aprovat al Parlament una proposició no de llei i han llegit un manifest contra la violència masclista.

Abans que s'aprovàs la proposició, Vox ha convocat els mitjans de comunicació per queixar-se que els altres partits no els haguessin convidat a negociar el text del manifest, tot i que el dia abans s'havien negat a acceptar la declaració institucional, boicotejant-la. Després d'aquestes declaracions la cap de redacció de l'ARA Balears, Maria Llull, ha fet diverses preguntes a la diputada de Vox Idoia Ribas, totes sobre el 25-N. Ha demanat sobre l'origen de les dades que Vox fa servir per descartar la violència masclista i parlar només de violència "intrafamiliar", per què creia que el PP i Cs sí que s'havien afegit a la proposició, si també criticaven el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, que dilluns mateix havia cridat a solucionar la violència masclista, etc. Davant la manca de respostes per part de la diputada, la periodista ha insistit repetint algunes de les preguntes.

Aquesta insistència no ha agradat als representants de Vox. Després de les declaracions, la diputada Ribas, el diputat i líder de la formació a les Balears, Jorge Campos, i l'assessor del partit, Agustín Buades, han anat a cercar la periodista de l'ARA Balears, l'han arraconada i li han recriminat les preguntes durant uns deu minuts. Li han dit que no era convenient que repreguntàs allò que no se li contestava –perquè ho consideren "debatre". El líder de la formació, Jorge Campos –que ha arribat a agafar la periodista pel braç–, fins i tot li ha deixat anar que l'ARA Balears insulta Vox cada dia, perquè els qualificam de partit d'extrema dreta.

L'ARA Balears continuarà definint Vox com un partit d'extrema dreta, perquè ho és; perquè les seves posicions sobre la immigració, el feminisme, el franquisme, la memòria històrica, el centralisme i el nacionalisme són extremistes. Qualificar-los d'extrema dreta i fer preguntes que els fan sentir incòmodes no és res més que una de les conseqüències de fer periodisme.