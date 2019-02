Vox escenifica un bany de masses extremista a Palma

Els candidats de Vox per Palma i el Govern, Fulgencio Coll i Jorge Campos, i el secretari general del partit, Javier Ortega Smith, entren aquest dissabte migdia a la sala magna de l’Auditòrium de Palma passant entre la gent que els rep dreta, onejant banderoles espanyoles, saludant-los efusivament i cridant visques a Espanya. La sala, amb capacitat per a 1.000 persones, és plena de gom a gom. Tot s’ha preparat per escenificar un bany de masses extremista, animat i irat, una alerta que serveixi de prèvia a la campanya electoral i a la manifestació unionista convocada aquest diumenge a Madrid. Un parell de centenars de simpatitzants més queden fora de l’Auditòrium, sense lloc, i Campos afirma des de l’escenari que han aplegat 2.000 ciutadans. Després, segons Efe, el partit rectifica i diu que són 1.600.

L’acte contrasta amb el primer que va fer el partit d'extrema dreta a Palma, el març de fa cinc anys, i en què Jorge Campos ja va fer d’amfitrió del llavors president de Vox, Aleix Vidal Quadras, i de l’actual dirigent, Santiago Abascal. A aquella conferència –en què ja es reclamava l’aplicació de l’article 155 de la Constitució a Catalunya–, hi varen anar unes dues-centes persones, que escoltaven assegudes sense dur símbols de cap mena. Ara als assistents els han repartit banderoles espanyoles a l’entrada, tot i que molts ja duen de casa les seves banderes, gorres, bufandes, polos, pins i tota mena d’objectes amb el groc i el vermell. Fa cinc anys tothom escoltava callat i els ponents parlaven amb un to pausat, allargant les frases, avorrit. Avui tot són consignes breus, contundents, pensades per arrencar aplaudiments. I el públic s’afegeix animat a la festa, alçant-se per aplaudir abans, durant i després de cada discurs –gairebé com si seguís una missa– i interrompent els oradors amb crits a favor d’Espanya, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, l’exèrcit i en contra dels "catalanistes".

651x366 Al primer pla, d'esquerra a dreta: Jorge Campos, Fulgencio Coll i Javier Ortega Smith / ISMAEL VELÁZQUEZ Al primer pla, d'esquerra a dreta: Jorge Campos, Fulgencio Coll i Javier Ortega Smith / ISMAEL VELÁZQUEZ

Vox no és el mateix partit que es va presentar a Palma el març de 2014: ara ja s’ha après la recepta del populisme d’extrema dreta. Durant l’acte, el presentador i els ponents –fins i tot el general retirat que vol comandar Palma, Fulgencio Coll– demanen als assistents que facin fotografies i vídeos i els difonguin per les xarxes socials i per Whatsapp. Ortega es coneix millor la fórmula que cap dels seus acompanyants. Arranca el discurs cridant "Benvinguts a la resistència!" i afirma que els assistents són "l’Espanya real", que contraposa a "l’Espanya oficial i oficiosa" dels altres partits i dels mitjans de comunicació, la que els "acusa de xenòfobs i racistes per voler protegir les fronteres", però que "va amb cotxe oficial i col·loca tots els seus amics". A aquesta "Espanya real", afegeix Ortega, "no li sembla just que es criminalitzi l’home pel fet de ser home" i "li repugna veure la imatge d’un president d’Espanya abraçat a un xenòfob traïdor com Quim Torra".

El secretari general de Vox parla de "la sagrada uniat d’Espanya", de defensar-la davant "traïdors, separatistes i covards" i convoca els unionistes a la manifestació de diumenge. Penja al partit la medalla de dur dimarts els presos polítics al banc dels acusats amb una acusació popular "que és el poble espanyol aixecat dret i fart de tanta traïció". "Deixarem clar que qui ataca Espanya la paga!", crida amenaçant de reclamar les condemnes més altes possibles, i el públic li respon amb el crit unànime de "Puigdemont, a la presó". Al final del discurs, per deixar pas a Campos, es recorda de les Illes: "Aquí heu hagut de patir la cara més amarga del pancatalanisme, però heu resistit i l’hora de la veritat ha arribat, des de Balears també s’ha aixecat la reconquesta".

651x366 Repartiment de banderoles espanyoles a l'entrada del míting de Vox a Palma / ISMAEL VELÁZQUEZ Repartiment de banderoles espanyoles a l'entrada del míting de Vox a Palma / ISMAEL VELÁZQUEZ

El dirigent de Vox a les Balears, Jorge Campos, és, dels tres polítics, el que pitjor aplica la recepta del populisme extremista i el rebut amb l’aplaudiment més tebi. Assegura que a Vox Balears venen "tots" de la societat civil i renega dels cinc anys en què ell mateix ha cobrat d’administracions sota el control del PP, a l’Ajuntament de Calvià i al Govern. De fet, critica el PP anomenant-lo "catalanista" i "partit pastisset" –per tou–, i diu que s’han cansat de les seves mentides, i també ataca Ciutadans, que anomena "partit aranja –taronja per fora i roig per dins–". Assegura que molts dels afiliats de les dues formacions s’estan passant a Vox, però els llança un avís dirigit sobretot a l’expresident José Ramón Bauzá, que ha deixat el PP fent tant soroll com ha pogut i de qui dijous va dir que li agradaria que també s’afiliàs a Vox: "Aquí no repartim càrrecs, aquí no tenim els vicis dels que quan varen poder canviar les coses no ho varen fer, aquí hi som per principis i per valors i per recuperar les Balears de les urpes del pancatalanisme".

Campos fins i tot utilitza els seus propis fills com a recurs durant el discurs, els assenyala entre el públic i diu que vol que quan siguin grans i li demanin què va fer "en aquella època d’emergència nacional", els pugui respondre "tot el que vaig poder i més". Al final, però, torna a la seva obsessió clàssica: promet que, si els voten, actuaran perquè "es derogui tota la normativa lingüística catalanista", per "la lliure elecció de llengua a totes les etapes educatives" perquè "s’acabi la imposició del català" sobre "la llengua mallorquina" i per "una educació basada en el coneixement, en l’esforç, en l’autoritat i que sigui competència de l’Estat". També ataca la immigració "il·legal" i les ajudes socials que rep, promet l’eliminació de càrrecs polítics i la supressió d’impostos de donacions, successions i patrimoni, i una administració "més eficient".

651x366 Jorge Campos, durant el discurs al míting a l'Auditòrium de Palma / ISMAEL VELÁZQUEZ Jorge Campos, durant el discurs al míting a l'Auditòrium de Palma / ISMAEL VELÁZQUEZ

El candidat per Palma, el general retirat Fulgencio Coll, diu que tothom ha de fer "una passa al davant" per aturar "aquesta via que ens duu a la destrucció de la democràcia, d’Espanya i del futur dels nostres fills i dels nostres nets", i que per això es presenta a les eleccions, encara que ja té 70 anys. "No vull aquesta via cap a Puigdemont, cap a Brussel·les", afirma, i acusa el PP d’haver-la obert i no haver fet res per aturar-la. "Vox és l’únic partit que sense complexos defensa Espanya i els seus valors", hi insisteix. Coll, després d’aquest principi de discurs, promet "gestió" sense "adoctrinament". Acusa l’actual equip de govern de Palma d’haver posat "la ideologia davant de la gestió" –com si el seu partit no ho fes– i promet permetre que els funcionaris "puguin treballar". S’afegeix al discurs popular de criticar la netedat de la ciutat, promet que amb ell la Policia Local impedirà la venda ambulant, i promet que aturarà la turismofòbia perquè "el turisme és el motor de la nostra economia".