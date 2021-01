L’OMS no ha sabut afinar

Les accepcions del verb ‘fracassar’, en els diccionaris més a l’abast, es refereixen al resultat fallit d’una empresa. Fracassam quan el fruit dels nostres actes s’allunya del que havíem pretès obtenir. Però no fracassa l’equip que perd si havia pactat la pròpia derrota. Servidor sempre ho havia tengut més o menys clar, però caldrà veure-ho d’una altra manera?

Els diccionaris es posen al dia. La vida arrossega els mots, els erosiona i fins i tot els trenca. Parlava amb un amic sobre Albert Camus, aquest gran escriptor que la dreta vol situar al cim de la seva ideologia mitjançant lectures capciosament incompletes. El meu amic mirava d’ubicar-lo històricament i moralment a partir de la seva actitud en relació amb la guerra d’Algèria per la independència. Tot i que molt camusià, l’amic reconegué que, en aquella situació d’extrema gravetat, Camus “s’havia equivocat”.

Home, no: t’equivoques de carrer, de número de casa, del lloc o l’hora de la cita. T’equivoques quan pretens seduir amb humor de Tercera Regional una dona (o un home) de Champions. Però si prens partit en contra dels oprimits i a favor dels opressors, no t’equivoques, vas molt més enllà de l’error més o menys fortuït. (Val a dir que l’amic, al contrari que molts de camusians, va reconèixer que ell s’havia equivocat en considerar un error el posicionament de l’escriptor en ocasió de la guerra iniciada pel Front d’Alliberament Nacional d’Algèria.)

La semàntica és al centre de mantes estratègies per propagar notícia del món. Aquests dies podíem llegir que l’OMS qualifica de “fracàs moral” les desigualtats per assolir la vacuna contra la covid-19. No és menester rompre’s cap veneta per posar-ho més en clar: l’accés a la vacuna és i serà més difícil per als països pobres que no per als rics (i en cada país igualment més dificultós per als pobres que no per als rics?).

Però l’OMS fa un ús semàntic arterós del substantiu ‘fracàs’. Estaria ben emprat si el món s’hagués proposat distribuir solidàriament la vacuna. Però no s’ha donat aquesta premissa moral. Simplement, la vacuna és una mercaderia a la venda, en unes societats que no se solen dir capitalistes però que donen cada dia, amb cada gest, la raó al senyor Karl. És una situació deliberadament dissenyada. Nosaltres votam gent que ho vol així. I no fracassam.