Raonables previsions

Preguntau-vos, per exemple, com creis que aniran les coses a Bolívia, on l’esquerra ha omplert les urnes. Són unes eleccions que venen després d’un cop d’estat que l’establiment global no va qüestionar en el seu conjunt ni en el seu nucli. Quan la dreta pega un cop d’estat ho fa per mantenir els equilibris d’una economia mundial que corria perill d’ofegar-nos a tots. En el seu discurs, els seus interessos són també els nostres.

D’altra banda, l’actual situació d’Ucraïna és el resultat d’un cop d’estat a la quilla del qual hi havia els grups més violents de la ultradreta. Però els estats d’aquesta part del món prudentment evitaren actuar con se suposa que cal fer-ho en cas d’un cop d’estat. Es tractava d’alliberar un país de la influència de Moscou. Si aquest objectiu no s’aconseguia mitjançant les urnes, s’havien d’emprar unes altres eines. Ucraïna presenta ara un panorama infinitament menys habitable que aquell d’abans del cop d’estat –passa igualment en els països on intervenen els EUA per anihilar grans perills que amenacen el planeta.

Són dos exemples propers que ens preparen per a l’acceptació d’operacions il·legals destinades a decapitar governs democràtics que no s’adeqüen als interessos de les grans corporacions globals i dels estats que les emparen. Els seus efectes van més enllà de la torcedura de la voluntat popular en el moment en què s’executen: es tracta, també, d’inocular a la població la por de les conseqüències no desitjades que pugui tenir l’elecció d’un govern mal vist pels patrocinadors de la ruptura antidemocràtica. Una por que esborra fronteres i s’aspergeix per zones més extenses que aquelles en les quals una o altra secta del capitalisme més ferotge pretenia marcar la direcció correcta de la història.

I, així, se’ns vacuna per etapes contra les darreres aspiracions a la justícia universal –i ja em perdonareu l’altisonància d’aquest ideal. A tots se’ns intoxica lentament –o no tant– perquè puguem assistir, resignats, a una onada gegantina d’un autoritarisme que ja requerirà un altre nom.