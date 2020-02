Responsables o irresponsables

L’àrea de Benestar social i de Cultura de l’Ajuntament de Palma és presidida pel regidor Antoni Noguera. Francisca Niell és directora general d’aquesta àrea. Un dels càrrecs més delicats de l’organigrama de la cultura municipal és el de responsable del Casal Solleric, inclòs en la Direcció General d’Arts Visuals. Per concurs, la directora general és Aina Bauzà, qui anuncià especial atenció a la mediació i a l’educació. En tot cas, si les coses no surten com agradaria a uns o altres, Antoni Noguera i Francisca Niell no tenen cap responsabilitat: ells no han nomenat n’Aina Bauzà, que ha estat escollida per uns experts. El primer que va fer la nova directora general, de bon currículum, va ser convocar un altre concurs per designar la persona o l’equip que haurà de programar el Solleric. Per concurs, doncs, Jaume Reus ha estat l’elegit, de manera que si la fórmula dissenyada per Aina Bauzà o els resultats que se’n derivin en la programació del Casal, no agrada a uns o altres, la responsabilitat no és d’Aina Bauzà, ni de Francisca Niell ni d’Antoni Noguera. El Solleric està en mans de Jaume Reus, que, mal dades, pot parapetar-se darrere un nomenament oficial previ concurs. De fet, el recolzen els experts que formaven el jurat del concurs.

Aleshores, algú em podria dir per què havíem de votar, si tanmateix les responsabilitats són pols i en pols es convertiran? És la paradoxa de les dites bones pràctiques: que dilueixen el compromís personal del polític.