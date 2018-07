Nova oportunitat d’or per a Sebastian Vettel

Després de quatre temporades dominant amb mà de ferro la Fórmula 1, sembla que aquest any Mercedes tindrà molts més problemes per revalidar els títols de pilots i de constructors. Els Ferrari s’estan acostant perillosament i, ara que s’arriba a l’equador del campionat, comencen a notar-se alguns problemes de fiabilitat a les fletxes de plata. Ahir va ser un problema en el sistema hidràulic, el que va deixar Lewis Hamilton fora de combat a la Q1 i avui haurà de començar la cursa des de la catorzena posició. En canvi, gairebé tot són somriures per a Sebastian Vettel, que partirà des de la pole i tindrà una oportunitat d’or per ampliar distàncies al capdavant del campionat de pilots.

La sessió de qualificació del Gran Premi d’Alemanya va ser sorprenent. Amenaçada inicialment per la pluja -tot i que finalment no va caure aigua al traçat de Hockenheim-, al tram inicial va estar marcada pels problemes al cotxe de Hamilton. El cap de files de Mercedes va tenir la mala fortuna de quedar fora de combat a mitja pista, sense opció de tornar al box a temps perquè els mecànics poguessin revisar el monoplaça i arreglar-lo de cara a la segona tanda. Els gestos de desesperació del vigent campió van ser evidents, conscient que estava donant molt avantatge al seu màxim rival a la lluita per al campionat de pilots.

Un altre problema més després de l’avaria que el va fer abandonar a Àustria, en la penúltima cursa del Mundial. I també després de l’accident que va patir a Silverstone, a la primera volta, i que el va deixar sense opcions a la victòria final. Tot això Vettel, que està en el moment més dolç a Ferrari, ho va aprofitar per situar-se líder i agafar vuit punts d’avantatge. Distància que avui espera ampliar.

Vettel, que corre a casa, va veure l’abandonament de Hamilton a la qualificació i no va desaprofitar el regal. El pilot alemany va superar el rècord de la pista dues vegades. Primer a l’inici de la Q3. I després de veure com Valtteri Bottas (Mercedes) rebaixava el temps i se situava momentàniament líder, va tornar a fer un gir estratosfèric per ser tres dècimes més ràpid que abans: el cronòmetre es va aturar en 1 min 11 s 212 ms. Bottas sortirà segon, després de quedar-se finalment a dues dècimes de Vettel, mentre que la segona fila estarà formada pel Ferrari de Kimi Räikkönen i el Red Bull de Max Verstappen.

Possible pluja a la cursa

Amb els ulls pendents del cel i en una cursa on hi ha previsió de pluja, els aficionats alemanys hauran de triar entre el seu pilot (Vettel) o la seva escuderia (Mercedes) en una cursa en què, si no hi ha grans sorpreses, o bé els Ferrari o bé les fletxes de plata pujaran al graó més alt del podi.