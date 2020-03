Armengol aconsegueix aïllar gairebé del tot les Balears per mar i aire

El Govern ha aconseguit que les Illes Balears quedin aïllades gairebé del tot per mar i aire. Així ho ha anunciat aquest dimarts la presidenta de l'Executiu, Francina Armengol, després de reunir-se amb els responsables dels ports i aeroports a les Illes i amb la Delegació del govern espanyol.

Armengol ha explicat que el Ministeri de Foment ha d'aprovar un real decret aquest mateix dimarts mitjançant el qual es restringirà quasi per complet l'accés a les Balears. La norma prohibeix qualsevol vol comercial nacional i els privats, tant nacionals com internacionals. Els únics vols que estaran permesos a partir de l'entrada en vigor del decret seran els de tornada a casa de ciutadans de les Illes des de Barcelona, Madrid i València, a més dels interilles. A més, els residents que tornin s'hauran de sotmetre a un control mèdic.

Per això, es permetrà, com a màxim, un vol diari des de Barcelona, Madrid i València per companyia, encara que potser no s'arriba a aquest màxim permès. "Des de Madrid, serien quatre companyies, però nosaltres pensam en només dos vols", ha explicat Armengol. Es permetrà també un vol diari en cada sentit entre illes.

També es prohibeix el desembarcament de passatgers de vaixells comercials o embarcacions d'esbarjo. Només podran desembarcar els vehicles de mercaderies per garantir el subministrament als residents.

D'altra banda, el govern espanyol ha habilitat l'Executiu per dur a terme el control sanitari a ports i aeroports. El personal sanitari farà un qüestionari previ i una selecció, i enviarà els malalts als hospitals o on consideri oportú. Les navilieres podran operar tres vaixells diaris en cada sentit entre Eivissa i Formentera.

"Necessitam aïllar-nos més per frenar l'expansió de la malaltia", ha indicat Armengol durant la seva compareixença. La presidenta ha explicat que el reial decret que s'aprovarà aquest dimarts entrarà en vigor de seguida que es publiqui en el BOE, i que la seva durada serà la mateixa que l'estat d'alarma. És a dir, si l'estat d'alarma es prorroga, el tancament de les Balears a l'exterior també s'allargarà.

El Govern també està planificant la sortida dels 25.000 turistes que encara queden a les Illes Balears.