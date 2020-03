UGT denuncia que Meliá "aprofita" el coronavirus per acomiadar treballadors

El sindicat UGT ha denunciat aquest dijous que la companyia hotelera Meliá està "aprofitant" el coronavirus per acomiadar treballadors. "És un abús i s'estan aprofitant de la situació", ha criticat el secretari general de la Federació de Turisme d'UGT, Antonio Copete. El sindicalista ha manifestat que UGT està disposat a "negociar sortides", sempre dins el conveni, com un expedient de regulació temporal de l'ocupació (ERTO) o un retard en la crida de fixos discontinus.

Copete ha explicat que Meliá "ja ha acomiadat 15 persones a les Balears i 200 a tot l'Estat". "S'han passat", ha continuat. El representant d'UGT ha recordat que s'està "negociant un ERTO amb Air Europa, com és lògic".

Per la seva banda, la secretària general de la Federació de Serveis de CCOO, Silvia Montejano, ha confirmat que hi ha acomiadaments a Meliá, i ha explicat que "el cas s'està tractant a escala estatal" perquè "Meliá és una multinacional". "De moment, són acomiadaments improcedents aïllats i s'està abonant als treballadors el que els pertoca", ha afegit.

Sobre la situació dels fixos discontinus, Montejano ha comentat que totes les empreses estan "dins la norma actualment". "El conveni preveu un retard de 30 dies en la crida als treballadors fixos discontinus, i cap empresa l'incompleix de moment", ha dit. La representant de CCOO ha subratllat que la cancel·lació dels viatges de l'Imserso influirà negativament en la incorporació dels fixos discontinus.

"Estam en alerta per quan acabi el període 30 dies, perquè cal evitar que l'hivern sigui dur. Aquests treballadors necessiten cotitzar un mínim de 180 dies per tenir dret a una prestació durant l'hivern", ha recordat. Montejano ha indicat que des de CCOO també hi ha disposició a negociar ERTO.