La sanitat balear es prepara per atendre a domicili els casos lleus de coronavirus

La sanitat balear es prepara per atendre els casos lleus de coronavirus a domicili, i ho fa formant de manera urgent un dispositiu assistencial amb equips de voluntaris de medicina, infermeria, un conductor i un vehicle. La Conselleria, doncs preveu un augment de casos a les Balears, i ja s'ha posat en marxa per poder activar-los a mesura que sigui necessari.



Segons la informació a la qual ha tingut accés l'ARA Balears i que han confirmat fonts de la Conselleria de Salut, en previsió de la possible evolució de l'epidèmia del coronavirus , des del vespre d'ahir dimarts, Salut sol·licita voluntaris entre els metges, metgesses i infermers de les Illes Balears amb l'objectiu d'aconseguir professionals per formar-los de manera prioritària especialment per a l'atenció domiciliària d'aquests pacients.

Els equips específics d'Atenció Domiciliària són per atendre els casos que tinguin símptomes lleus, que són 8 de cada 10 dels que es detecten. La formació es farà al llarg d'aquesta setmana, que serà quan es crearan les unitats d'atenció. Es treballarà de manera coordinada amb el 061 per al seguiment de casos a domicili.