Als festivals també s’hi va a menjar

Els festivals programats per a la primavera i l’estiu a Catalunya no serien el mateix sense les seves propostes gastronòmiques. Fins i tot hauríem de parlar d’autèntics àpats de luxe a l’alçada de les estrelles que pugen als escenaris. Woody Allen, Anastacia, Norah Jones, Pet Shop Boys, The Prodigy, Juliette Binoche, Bon Iver i Tonny Bennet, entre altres artistes que formen el programa de festivals d’aquest any, estaran acompanyats d’una completa experiència culinària.

Sembla que els millors xefs de casa nostra arriben disposats a enamorar tant com ho fan les estrelles del rock, però també a satisfer un públic divers amb necessitats alimentàries diferents. Una de les novetats que molts festivals presenten en la seva oferta gastronòmica és la inclusió de productes sense gluten i aptes per a vegetarians i vegans. D’altra banda, la cervesa deixa de ser l’única opció de beguda, ja que entren amb força els vins amb DO i còctels d’allò més originals. Sembla que els entrepans de bacó i formatge, les hamburgueses congelades i les patates fregides amb quètxup van deixant pas a una oferta força més gurmet.

Últimes tendències al Primavera Sound

El festival indie per excel·lència, que engega demà i s’allarga fins diumenge, compta amb vuit zones de restauració. Enguany, el festival amplia la seva oferta de productes per a celíacs i diabètics, així com per a vegans i vegetarians. Hi haurà un gran nombre de food trucks que oferiran des de ramen fins a entrepans de calamars, passant per pulled pork, hamburgueses eco, pad thai, lobster roll, sandvitxos de roasted beef i curri japonès, entre d’altres. També s’hi podran degustar sucs cold-pressed.

Dolços de tot tipus al Festival de Pedralbes

El Festival Jardins de Pedralbes, que se celebra del 5 de juny al 14 de juliol al Palau Reial, tindrà com a convidats de luxe els experts en dolços de la pastisseria Sauleda de Sant Pol de Mar. A més de satisfer els més llaminers amb una gran varietat de dolços, entre la seva oferta gastronòmica també hi haurà amanides, coques, entrepans, rolls i hamburgueses. Fins i tot s’hi podran menjar ostres i pernil ibèric. Així que els més sibarites no han de patir. A més, també hi haurà una àmplia oferta de productes sense gluten.

El Sónar s’acompanya d’estrelles Michelin

El Sónar, el festival de música electrònica que se celebra del 15 al 17 de juny a Barcelona, acull enguany tres cuiners que compten amb estrelles Michelin: Albert Raurich, del restaurant Dos Palillos, Víctor Quintillà, del Lluerna i, finalment, Xavier Pellicer, del Céleri. Cada cuiner crearà dos menús exclusius per al festival: un de clàssic -entrant, plat principal i postres- i un altre que consistirà en un entrepà d’autor. El certamen també inclourà food trucks amb productes ecològics i propostes exòtiques provinents de l’Índia, el Perú, el Japó i Mèxic, entre d’altres.

Restaurants gurmet al Festival de Peralada

A més de presumir d’un entorn privilegiat, aquest festival, que se celebra durant els mesos de juliol i agost, pot estar orgullós de la seva àmplia i variada oferta gastronòmica. Una de les possibilitats és anar al restaurant Castell Peralada, que coordinen el xef Xavier Sagristà i el sommelier Toni Gerez -dos antics treballadors d’El Bulli- i ofereix una visió contemporània de la cuina empordanesa. Una altra opció, per als que prefereixen gaudir de l’exterior, és el restaurant La Parrilla, que permet sopar davant el castell. L’espai ofereix un bufet lliure amb 120 plats diferents, entre els quals hi ha marisc, carn, tapes, woks i diverses opcions vegetarianes.

Menjar per a tots els gustos i butxaques al Grec

A més de música, teatre, dansa i circ, el Festival Grec de Barcelona, que se celebra el mes de juliol, oferirà dues suculentes propostes gastronòmiques a càrrec del restaurant Cafè Belgrado de Sant Cugat. D’una banda, es podrà degustar el menjar que s’ofereix generalment al restaurant, i de l’altra, també hi haurà un mercat gastronòmic més informal als jardins del teatre. En cap dels dos casos, però, hi faltarà el producte fresc i de temporada.

Gaudir del Porta Ferrada entre tapa i tapa

L’acord entre el Festival de la Porta Ferrada, que té lloc del 14 de juliol al 19 d’agost a Sant Feliu de Guíxols, i el restaurant Els Tinars -a càrrec del xef Marc Gascons-, que compta amb una estrella Michelin, es renova any rere any i el resultat és una àmplia oferta de tapes elaborades només amb productes de proximitat i de temporada. A l’espai Village del festival, que obrirà dues hores abans que comenci, es podrà gaudir de les últimes innovacions en la cuina catalana i empordanesa.

L’oferta de Via Veneto es trasllada al Cap Roig

El mític restaurant barceloní Via Veneto, que compta amb una estrella Michelin i fa poc va celebrar el 50è aniversari, es trasllada literalment a la costa de Calella de Palafrugell durant els dies que se celebra el Festival de Cap Roig, del 7 de juliol al 22 d’agost. L’equip de sala del restaurant hi anirà per oferir una proposta de carta que inclou entrants, peixos, carns, postres i les millors referències del seu celler. Hi haurà dos espais: La Plaça, amb una oferta street food de màxima qualitat, i el restaurant Via Veneto Cap Roig, situat al costat del mar.

Els sabors exòtics del Festival Cruïlla

El Festival Cruïlla, que té lloc del 7 al 9 de juliol a Barcelona, proposa als assistents una oferta de food trucks amb un perfil multiètnic que inclouen propostes per a vegetarians i celíacs. L’eclèctic festival seguirà la línia de l’any passat amb la vocació de tornar a ser una cruïlla de gustos per a tots els paladars a través de sushi, hamburgueses, hot-dogs, biquinis, croquetes, burritos, dim sum o amanides.

La gastronomia s’apodera dels festivals més famosos del món

La gastronomia és un factor que cada cop tenen més en compte els equips organitzadors de festivals de música de tot el món. L’aclamat festival californià Coachella, un dels més importants del món, organitza els exclusius sopars Outstanding in the Field, una experiència gastronòmica a l’aire lliure amb quatre plats dissenyats per destacats cuiners internacionals, en un entorn de luxe i amb una posada en escena molt chic. En aquesta línia, el festival de Glastonbury, a Anglaterra, proposa un menú al Deluxe Diner Restaurant maridat amb còctels i vins. El festival de música electrònica Tomorrowland, de Bèlgica, també té una àmplia oferta gastronòmica que inclou food trucks amb menjars de tot el món i fins i tot un supermercat per als que s’estimin més cuinar. El cas del salvatge Burning Man és el més curiós, ja que s’organitza una cuina comunitària: ni al bell mig del desert de Nevada es poden oblidar els plaers del paladar.