'Nieva en Benidorm': Isabel Coixet bajo mínimos

'Nieva en Benidorm'

(2 estrellas)

Dirección y guion: Isabel Coixet. 117 min. España (2020). Con Timothy Spall, Sarita Choudhury y Carmen Machi. Estreno en los cines

Como los copos que caen en una nevada hasta formar una espesa capa que lo cubre todo, el guion de Nieva en Benidorm parece encontrar su modus operandi en una acumulación paralizante. La historia de un solitario oficinista inglés de mediana edad ( Timothy Spall, convincente) que llega a Benidorm para visitar a su hermano y descubre que ha desaparecido incluye también: una acróbata vaginal y empresaria de ocio nocturno, una policía fanática de Sylvia Plath, una mujer de la limpieza aficionada al origami textil y un carnicero y promotor inmobiliario con maneras mafiosas, entre otros. Es un plantel tan extravagante de personajes que no habría desentonado en un hipotético film de Berlanga sobre los excesos urbanísticos cometidos durante décadas en la costa levantina.

Este no es, sin embargo, un esperpéntico film berlanguiano, sino de Isabel Coixet, y la cineasta barcelonesa filma una meliflua historia de amor maduro y una oda a las segundas oportunidades enmarcada –a pesar de las visitas a locales de burlesque– en el soñoliento Benidorm invernal de los viajes del Imserso, una ciudad a las antípodas del delirio falócrata descrito por Bigas Luna en Huevos de oro. Es innegable que la directora de La librería posee un universo irreductiblemente propio, pero en esta película su amaneramiento visual se vuelve más vacío que de costumbre y su tendencia al subrayado se hace más evidente. Coixet nunca ha destacado por su sutileza, pero quizás no hacía falta que, en un film sobre dos almas solitarias, apareciera un letrero de neón donde se lee "Hotel Alone".