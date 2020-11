Pfizer dice ahora que la efectividad de su vacuna es del 95%

La carrera por la vacuna contra el covid-19 ha enloquecido. El gigante Pfizer, que la semana pasada anunció que su prototipo era efectivo al 90%, ha asegurado este miércoles que es eficaz al 95% y que no tiene efectos secundarios graves, después del análisis del primer conjunto de resultados completos. El nuevo y sorpresivo comunicado de la compañía –que todavía no ha sido validado por ningún comité científico independiente– llega dos días después de que la biotecnológica Moderna asegurara que su candidata tenía una eficacia, de acuerdo con los primeros análisis todavía provisionales, del 94,5%.

La multinacional norteamericana, que ha trabajado en colaboración con la biotecnológica alemana BioNTech, informa de que "en los próximos días" pedirá la autorización de emergencia ante la Food and Drug Administration, el regulador de los Estados Unidos, para empezar su uso. En los próximos días también se harán los mismos trámites ante el resto de reguladores mundiales, previo envío de los datos sobre seguridad y eficacia. En este sentido, en cuanto a la seguridad de la vacuna, se han identificado solo problemas leves de fatiga y dolor de cabeza.

BREAKING: We are proud tono announce, along with @BioNTech_Group, that the Phase 3 study of our #COVID 19 vaccine candidate has met ajo primary efficacy endpoints.