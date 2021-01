La Lliga Democràtica impugna en los tribunales el aplazamiento de las elecciones

La Lliga Democràtica ha sido el primer partido en anunciar que recurre el decreto de suspensión de las elecciones del 14-F. La formación, que no se presentaba a los comicios después del fracaso de las negociaciones con el PSC para forjar una alianza, ha llevado este lunes la impugnación al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Concretamente, ha presentado un escrito de interposición de un recurso contencioso administrativo por el procedimiento de protección de derechos fundamentales y otro de interposición de un recurso contencioso administrativo ordinario. Por otro lado, Federalistes d'Esquerres, una entidad cercana al PSC, también ha anunciado su intención de emprender acciones legales contra la decisión de la Generalitat, así como Izquierda En Positivo, formación extraparlamentària de "izquierda no nacionalista", informa Efe. De este modo, si el tribunal admite a trámite los recursos, será la justicia la que acabe decidiendo sobre el aplazamiento de las elecciones decretado por el Govern la semana pasada, con el aval de la gran mayoría de fuerzas parlamentarias.

En el recurso al que ha tenido acceso el ARA, el partido liderado por Astrid Barrio defiende que el artículo 23 de la Constitución, sobre el derecho a la participación electoral, ha sido vulnerado, y por lo tanto presenta el recurso. En el momento en que el TSJC lo admita a trámite, el partido dispondrá de un plazo de ocho días para hacer las alegaciones, explican fuentes del servicio jurídico del partido.

En un comunicado, el partido considera "de extrema gravedad" dejar sin efecto la convocatoria, prevista para el 14-F, y considera que se acomoda la celebración de los comicios "a los intereses electorales poniendo como excusa la pandemia". La formación critica especialmente que la nueva convocatoria quede aplazada " sine die y en manos del Govern", que "se habilita a convocarlas o no en un futuro", de forma que da lugar a lo que considera una "absoluta indefensión e inseguridad jurídica" al no aclararse "en qué circunstancias".

La formación denuncia un "abuso de poder inaceptable" y cree que el Govern no está "habilitado para tomar esta decisión sin extralimitarse en sus atribuciones". "Ninguna circunstancia, tampoco la pandemia, puede suponer la suspensión de la democracia y la perpetuación de un Govern en funciones y sin control al poder", sentencia el comunicado.

A su vez, el partido denuncia "la dejadez" del ejecutivo por no haber "previsto todas las medidas a su alcance para hacer posible la celebración de las elecciones". "A diferencia de lo que pasó con la suspensión de las elecciones vascas y gallegas, la situación en Catalunya no ha sido sobrevenida ni hay un confinamiento domiciliario, e incluso el decreto de estado de alarma prevé que se puedan celebrar elecciones", recalca.

El PSC, contrario al aplazamiento electoral -especialmente por los tres meses entre una fecha y la otra- también anunció la semana pasada que estudia la posibilidad de presentar un recurso en el TSJC. Vox es otra de las formaciones que ha apuntado en esta dirección. Tienen diez días desde la publicación del decreto de suspensión -el pasado sábado- para hacerlo.

En los últimos días, el Govern ha hecho llamamientos a la "responsabilidad" de los partidos para evitar que pongan en manos de los tribunales la celebración de las elecciones. Esta mañana, el vicepresidente Pere Aragonès ha reclamado que nadie impugne el aplazamiento: "En el caso gallego y vasco nadie se atrevió a cuestionarlo y a ponerlo en entredicho". Lo ha dicho en un encuentro digital de Europa Press, donde ha argumentado que posponer la fecha electoral es la mejor decisión porque las próximas semanas serán muy difíciles "desde el punto de vista sanitario". Para Aragonés, aplazar los comicios permitirá que la campaña electoral no gire exclusivamente sobre "si se tienen que hacer las elecciones o no".

El gobierno español dice ahora que "no tiene nada que alegar" sobre el aplazamiento

La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha asegurado este lunes que su ejecutivo no tiene nada que decir sobre la decisión de los partidos catalanes y del Govern de la Generalitat de posponer las elecciones hasta el 30 de mayo. A pesar de las declaraciones de la semana pasada de sus compañeros de gabinete -como el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que afirmó que el aplazamiento supone "suspender la democracia"- Darias ha apuntado a Onda Cero que el gobierno español "no tiene nada que alegar" porque "es una cuestión que corresponde decidir a los partidos catalanes, a la sociedad catalana y al Govern". "Han sido los partidos de ámbito catalán y el Govern los que han decidido esta fecha y yo me remito a las consideraciones a las que han llegado", ha recalcado.