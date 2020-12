Del impuesto al diésel a la Casa del Rey: se acaba el baile de enmiendas al Congreso

Presupuestos del Estado listos. Esta semana el Congreso ha votado los últimos retoques de los futuros presupuestos generales del Estado para el 2021 antes de ser tramitados en el Senado y votados, finalmente, el 29 de diciembre.

El martes y el miércoles los partidos políticos votaron las enmiendas que quedaban vivas de los PGE del 2021, de forma que hoy jueves solo queda por votar el articulado, las secciones y las disposiciones. A pesar de que este es un trámite imprescindible para que el documento pueda seguir su proceso de tramitación, la tranquilidad se ha instalado en el gobierno español desde que EH Bildu y ERC fueron de los primeros en anunciar el aval a las cuentas de Sánchez después de llegar a acuerdos, que ahora ya tienen 189 votos asegurados.

A falta de conocer las últimas votaciones de ayer miércoles -todas telemáticas- y las votaciones de este jueves, la gran mayoría de enmiendas de ERC -que ya ha avanzado que el levantamiento del control de las cuentas, uno de los puntos del acuerdo con el gobierno español, se llevará a cabo en el mes de enero- han salido adelante gracias a los votos favorables de la derecha y obligarán al gobierno español a redistribuir casi 3.000 millones de euros. Después de las últimas votaciones de este jueves, los nuevos presupuestos generales del Estado para el 2021 se enviarán al Senado, donde todavía podrán recibir alguna modificación -mínima- si se añade alguna transacción.

Estas son las principales modificaciones incorporadas:

Fiscalidad

El gobierno español ha acabado suprimiendo de las cuentas la subida fiscal del diésel después de un acuerdo con el PNB . A través de este impuesto el gobierno esperaba recaudar unos 500 millones de euros.

El impuesto del gasóleo, sin embargo, no ha sido la única medida fiscal modificada de los PGE. El tributo sobre las bebidas azucaradas también ha sido limitado a través de una enmienda de ERC. Los partidos han acordado que no se aplique a los productos lácteos edulcorados. A través de este impuesto, el gobierno estima recaudar 6.847 millones en 2021.

Infraestructuras

Se introduce una enmienda arañada por ERC en el acuerdo para el aval a los presupuestos y que implica 100 millones de inversión real en vías ferroviarias, 60 millones de los cuales para el AVE y los 40 millones restantes para mejoras en la línea de Cercanías.

Esta enmienda se aprobó el martes junto a una propuesta introducida por el PDECat, que también recibió luz verde: 3,4 millones en inversiones plurianuales en materia ferroviaria, entre las cuales 500.000 euros en dos años para la estación del AVE del aeropuerto de Girona.

El tren, sin embargo, no es el único transporte que verá crecer sus partidas. El pleno del Congreso también incorporó una enmienda para el transporte público municipal con una dotación de 275 millones de euros ampliable hasta los 1.000 millones. Además, ERC también ha conseguido elevar la financiación de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona hasta los 149,3 millones.

El Estado también ha reservado 10 millones para I+D+r dentro del Plan Tecnológico Aeronáutico.

Impulso social

En el ámbito social y de derechos se ha introducido una reserva dirigida a la crisis migratoria: 2,5 millones adicionales para Salvamento Marítimo y 4 millones para proyectos humanitarios.

La mayoría de los partidos también votaron favorablemente a añadir 5 millones de euros a los PGE en concepto de ayudas dirigidas a subvencionar a los sindicatos -como pedía una enmienda de ERC-. Un dinero que se repartirá “entre las organizaciones en proporción con su representatividad y que irá destinado a actividades de carácter social”. Estos se añaden a los 8,8 millones que ya figuraban en el texto para instituciones sin ánimo de lucro, y en total suman 13,8 millones. Una enmienda, eso sí, que no contó con los votos del PSOE ni de Unidas Podemos.

Tampoco contó con el apoyo de los socios de la coalición, pero sí de la derecha, la enmienda sobre la partida dedicada a los programas de educación infantil, formación profesional (FP) y educación primaria y secundaria, que se amplía en 370 millones. La enmienda, presentada por ERC, incorpora partidas como 100 millones para la FP, 99 millones (hasta llegar a los 200 millones) para la educación infantil y 170 millones para la educación primaria y secundaria.

En cuanto a la dependencia, el Congreso también ha elevado la partida presupuestaria con 566 millones destinados a estas ayudas, cosa que amplía esta partida social hasta los 2.600 millones.

Finalmente, la enmienda antidesahucios de ERC y EH Bildu no fue votada después de que los dos partidos la retiraran . Des de Unidas Podemos acabaron presionando a los independentistas y abertzales, puesto que tenían entre manos un acuerdo con el PSOE para parar los desahucios hasta el final del estado de alarma. A través de un real decreto el gobierno español exigirá, entre otras cuestiones, que si no hay una "alternativa habitacional digna" no se podrá sacar adelante un lanzamiento.



Acuerdo en el gobierno español para paralizar los desahucios hasta el final del estado de alarma

Més dinero para las políticas de ocupación

De la mano de ERC, el Congreso también votó a favor de una enmienda que introduce 200 millones para la mejora de la ocupación de las personas con discapacidad. También en materia de ocupación y en la lucha contra la despoblación de los pueblos -y a pesar del rechazo del PSOE y Unidas Podemos-, se ha aprobado la introducción de un fondo de 1.500 millones de euros para la recuperación de la ocupación en aquellas zonas donde la industria ha perdido más peso.



Otra enmienda introducida fue la que "congelará" el sueldo del gobierno español el año que viene.