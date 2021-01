El responsable de Procesos Electorales asegura que el 14-F se "puede" hacer y ahora hay que decidir si se "quiere"

El viernes se tiene que resolver la incógnita. Con las previsiones epidemiológicas de cara a las próximas semanas sobre la mesa, todas las formaciones políticas se tienen que volver a reunir para decidir si aplazan o no las elecciones del 14-F. Ayer el departamento de Salud ya les hizo llegar un informe con los escenarios que preveían para los próximos días. Unas previsiones que proyectan el pico de contagios e ingresos en las UCI en los días previos a las elecciones. A pesar de todo, el responsable de Procesos Electorales de la Generalitat, Ismael Peña, ha asegurado en un largo hilo en Twitter que el 14-F se "puede" hacer. Lo único que hay que decidir, dice, es si se "quiere" sacar adelante.

Peña es el responsable del plan que ha elaborado el departamento de Exteriores para adaptar las elecciones catalanas a la situación de pandemia. Las medidas que ha adoptado la conselleria pasan, entre otros, por potenciar el voto por correo –el plazo se ha ampliado hasta el 12 de febrero–, además de establecer franjas horarias recomendables –no obligatorias– para intentar separar a las personas contagiadas del resto. Ahora bien, lo que no garantizará finalmente la Generalitat es que los miembros de las meses electorales puedan estar inmunizados, porque los plazos del plan de vacunación hacen inviable que puedan estar vacunados antes del 14-F, tal como se habían comprometido a hacer en un inicio.

El responsable de Procesos Electorales considera que los indicadores de Salud son un "complemento" al plan elaborado por Exteriores y, en este sentido, dice que a la pregunta de si se pueden celebrar las elecciones su respuesta es un "sí convencido". Ahora bien, añade que el interrogante que los partidos tienen que resolver en la reunión del viernes es si quieren sacar adelante los comicios. "La pregunta que nos tenemos que hacer el viernes es si queremos", afirma en el hilo de Twitter.

¿Cuál es la posición de los partidos?

El PSC y el PP quieren que se vote el 14-F

Así, Ismael Peña deja la decisión final al posicionamiento que expresen los partidos en la mesa del viernes. Todas las formaciones, con más o menos claridad, se han ido expresando sobre esta cuestión en los últimos días. Sin ir más lejos, este martes lo ha hecho el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que se ha mostrado convencido de que los comicios se pueden celebrar. "No abriremos las escuelas y cerraremos los colegios electorales", ha comparado. Considera que a partir de los datos que proporcionó ayer el Govern "no hay ningún motivo" para no seguir adelante con el 14-F. Una posición que también comparte el PP, según fuentes consultadas. Con todo, este martes la número 2 de los populares el 14-F, Lorena Roldán, no ha sido tan explícita: " Nosotros lo apoyaremos si es por motivos sanitarios y no lo haremos si es por cómo van las encuestas", ha afirmado, refiriéndose al Govern. Ciudadanos, por su parte, pidió el lunes al ministro Salvador Illa y a la consellera Alba Vergés que se posicionen sobre si la pandemia permite hacer las elecciones o no.

Reproches de JxCat a ERC

Pero no todas las formaciones tienen una postura tan clara. Los dos socios de Govern, JxCat y ERC, por ejemplo, defienden que la decisión se tome en función de lo que digan los expertos sanitarios, pero desde el partido de Carles Puigdemont reprochan a los republicanos que no hayan compartido con ellos su criterio sobre el 14-F a pesar de compartir ejecutivo. ERC, por su parte, defiende que la decisión se tiene que tomar de manera conjunta con todos los partidos y que se tiene que tener en cuenta si hay el clima social favorable para celebrarlas. El PDECat, por su parte, no ve inconveniente en posponer los comicios si "no se puede garantizar una participación como es debido o si se está en plena crisis máxima de la oleada", según ha dicho su candidata, Àngels Chacón, en una entrevista a SER Catalunya este martes.

Los comunes reclaman una propuesta "clara" del Govern y la CUP, garantías sanitarias

Tanto la CUP como los comunes defienden que la decisión se tome en función de criterios sanitarios, y la candidatura que encabeza Jéssica Albiach el 14-F reclama que la decisión se tome por consenso, pero que el Govern ponga sobre la mesa una propuesta "clara" sobre si se tienen que aplazar o no las elecciones a partir de los datos epidemiológicos y las medidas que tenga previstas para garantizar el derecho a voto. "Me cuesta imaginarme ir a unas elecciones con los hospitales al límite y a punto del colapso", ha dicho desde Manresa. Además, Albiach también dijo el lunes que se tendría que tener en cuenta el escenario postelectoral: "Una vez se celebren las elecciones nos podemos encontrar con un contexto de dificultades para establecer la gobernabilidad de Catalunya, además de una posible nueva oleada". Por su parte, el diputado de la CUP Carles Riera pidió a todos los partidos que tengan en cuenta que la "realidad epidemiológica" puede impedir las elecciones y exigió al Govern que haga "todos los esfuerzos" para que los comicios se puedan celebrar "con absoluta seguridad sanitaria para toda la población".