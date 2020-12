El Govern permitirá encuentros de hasta diez personas por Navidad, menores incluidos

Encuentros y reuniones familiares limitadas a diez personas —menores de 14 años incluidos— que se considerarán "burbujas estables de Navidad" y toque de queda flexibilizado hasta la 1.30 h. Así prevé el Govern que se celebre la Navidad de este año, según el plan especial de adaptación de la actividad social a la Navidad y al covid-19 y que solo estará vigente para el periodo comprendido entre los días 24 de diciembre de 2020 y 6 de enero de 2021. Para las fechas más señaladas, la Generalitat también permitirá que la restauración sirva en mesas ocupadas por un máximo de seis personas, y por Nochebuena y Nochevieja autorizará la apertura al público de bares y restaurantes hasta la 1.30 h. El resto de días se mantendrán las restricciones actuales: máximo cuatro personas por mesa con horario de apertura de 6 h a 21.30 h.

Según el departamento de Salud, la Navidad estará desvinculada del plan por tramos de la desescalada y, por lo tanto, las condiciones que se marcarán para las fiestas no dependerán de la fase lograda esa semana. Aunque Catalunya o una región no llegue al tercer tramo la semana del 21 de diciembre, el ejecutivo permitiría igualmente los encuentros por Navidad en las condiciones acordadas. A priori, según señalan fuentes de la conselleria al ARA, la movilidad territorial sí estaría sujeta a la desescalada, de forma que si el país se encuentra en la fase dos, solo se autorizarían las salidas dentro de la comarca. Con todo, las mismas fuentes no descartan cambios en función de la evolución epidemiológica, como por ejemplo desvincular también este criterio del plan general. De hecho, el propio vicepresidente con funciones de presidente, Pere Aragonès, ha afirmado que la intención del Govern es poner fin a las restricciones a la movilidad por Navidad.

Lo que sí deja claro el ejecutivo es que no se permitirán las reuniones de más de dos burbujas de convivencia. El Govern pide a la población que sea cuidadosa y responsable y que los encuentros por Navidad se hagan siempre con las mismas burbujas, preferiblemente con "personas con las que ya tienen un contacto cercano como padres, hijos, hermanos o personas que vivan cerca del domicilio". Además, y después de haber estudiado la posibilidad de que los menores de 14 años no contaran en la limitación de las diez personas dado que serían menos transmisores, finalmente el Govern contempla en esta cifra máxima a todos los asistentes, independientemente de su edad.

A pesar de que se recomienda no reunirse con familiares o amigos que vivan lejos o con quienes haga meses que no se tiene contacto, en caso de que haya algún miembro de la burbuja con quien no se tenga un contacto habitual, el Govern pide garantizar la distancia física de los dos metros entre comensales, mantener una correcta higiene de manos, hacer uso de la mascarilla cuando no se esté bebiendo ni comiendo y, sobre todo, ventilar los espacios abriendo las ventanas frecuentemente. También se aconseja no compartir enseres para comer, evitar fumar en los interiores y, sobre todo, extremar las precauciones siete días antes de las reuniones.

Las familias que durante las fiestas visiten o acojan en el domicilio a personas que viven habitualmente en residencias geriátricas todavía tendrán que ser más vigilantes. La Generalitat asegura que se facilitarán y se ampliarán las visitas a los centros, siempre que así lo permitan los indicadores epidemiológicos, y que se permitirá la salida de los residentes especialmente en los días 24, 25, 26 y 31 de diciembre, así como el 1, el 5 y el 6 de enero.

Toque de queda y actos de culto

El vicepresidente con funciones de presidente, Pere Aragonès, ya había avanzado este miércoles en una comparecencia al Parlamento que el Govern flexibilizará el toque de queda nocturno de cara a las fiestas de final de año. Ha anunciado, en el pleno de la cámara, que en Nochebuena y en Nochevieja la movilidad nocturna estará permitida hasta la 1.30 h, mientras que la noche de Reyes, el 5 de enero, será hasta las 23 h para facilitar la actividad comercial. Actualmente el confinamiento nocturno limita la movilidad a las 22 h.

Por otro lado, toda la actividad cultural se tendrá que realizar de forma adaptada: sólo en espacios perimetrados con control de accesos para evitar las aglomeraciones y registro previo, preferentemente al aire libre y, si no es posible y se tiene que hacer en un espacio interior, será necesaria una preasignación de los asientos. El Govern también prohíbe los parques de Navidad o similares.

En cambio, en cuanto a los actos religiosos, la Generalitat circunscribe la asistencia a las misas y los centros de culto a la fase de desescalada en la que se encuentre el país: si por Navidad Catalunya se mantiene en el primer o el segundo tramo, solo se permitirá la presencia de fieles al 30% de la capacidad de los templos; en cambio, si llega al tercer tramo, se autorizará un aforo de hasta el 50%.

El repunte de contagios "marcará las decisiones" de las próximas semanas

Aragonès ha insistido en que desde que se han flexibilizado las restricciones los últimos días ha habido un repunte de contagios que el Govern ya preveía. "La flexibilización de las medidas iba asociada a la gestión de un riesgo sanitario más elevado", ha afirmado. En este sentido, ha explicado que el riesgo de rebrote ha vuelto a crecer (está en 210 puntos) y que este ligero incremento centrará la mirada del Govern y "marcará las decisiones" de las próximas semanas. "Nuestra prioridad es salvar vidas, y la situación no mejorará hasta que el grueso de la población esté vacunada", ha reconocido Aragonès.

El vicepresidente ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de la ciudadanía: "Tenemos que evitar que el final de año sea la semilla de una tercera oleada". El vicepresidente ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a "dejar el egoísmo en un cajón" y pensar en el conjunto de la sociedad. "Dejemos de pensar en un mismo y pensemos en la colectividad. Nadie está salvado si todos no estamos salvados", ha añadido. Aragonès se ha comprometido con la tarea preventiva para evitar la transmisión del virus a través de cribajes masivos y el rastreo de contactos. El objetivo, ha dicho, es llegar a Navidad "con la epidemia controlada".

Aragonès ha comparecido en el hemiciclo, como hace desde que se aprobó el estado de alarma cada quince días, junto con la consellera de Presidencia y portavoz, Meritxell Budó, con quien se ha dividido la intervención para explicar las medidas del ejecutivo para hacer frente a la pandemia. Budó ha asegurado que la Generalitat aplicará sus propias medidas diga lo que diga el consejo interterritorial de Salud para todo el Estado, que también se reúne este miércoles para determinar el plan de finales de año. "El gobierno de Catalunya es quien decide en estos ámbitos", ha afirmado también Aragonès en su intervención.