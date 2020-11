¿Cuándo sabremos el resultado de las elecciones en los Estados Unidos?

El presidente Donald Trump s e ha autoproclamado vencedor de las elecciones de este martes, a pesar de que el escrutinio todavía está abierto y su rival demócrata Joe Biden asegura que está "en buen camino para ganarlas". El caso es que todavía quedan por recontar millones de votos que decidirán el resultado.

¿Cómo funciona normalmente el recuento?

En los Estados Unidos no gobierna el candidato más votado sino que votan los 538 delegados surgidos de las elecciones en cada estado. En diciembre, el candidato que obtenga al menos 270 votos de los delegados es nombrado presidente. Habitualmente al final de la noche electoral se sabe el ganador, cuando los grandes medios anuncian su proyección en cada estado, que aunque no es oficial es suficiente para darlo por hecho. Los triunfos de Barack Obama llegaron pronto: en 2008, una hora después del cierre de los colegios, y en 2012, tuvo bastante con quince minutos de espera. La victoria imprevista de Trump en 2016 se hizo esperar hasta las cuatro y media de la madrugada, cuando se impuso en Pensilvania ante Hillary Clinton.

¿Por qué todavía no se sabe el resultado?

La pandemia ha hecho que 100 millones de norteamericanos hayan optado este año por el voto anticipado, ya fuera presencial o por correo: representan el 68% del censo, el doble que en 2016. Solo 60 millones se han presentado en el colegio electoral durante la jornada. El recuento del voto por correo sigue procedimientos y calendarios diferentes en cada estado, pero en general es más lento. Hay que comprobar las firmas del elector y de los testigos y sus direcciones, cosa que algunos estados hacen antes de la jornada electoral, pero en otros los sobres se guardan sin tocarlos hasta que llega el día de la votación.

¿En qué estados se decidirán las elecciones?

Las elecciones se juegan en los estados bisagra que pueden caer del lado demócrata o republicano. Trump ha ganado en Florida, Ohio y Texas, cosa que le ha permitido mantener las opciones de ser reelegido. En Arizona y en Wisconsin Biden encabeza el recuento y si gana también en Michigan se podría permitir perder Georgia y Pensilvania (donde Trump tiene ventaja) y ganar las elecciones por dos votos electorales. Todavía quedan millones de votos por correo por escrutar, que según las encuestas y los estudios sociológicos son mayoritariamente demócratas. Los resultados en Wisconsin están previstos para este mismo miércoles, pero en Pensilvania las autoridades ya han avisado de que el recuento se puede alargar hasta el viernes. La comisión electoral de Nevada ha anunciado que no dará más resultados hasta el jueves.

¿Todos los votos serán aceptados?

No se sabe. La mitad de los estados admiten todos los votos por correo sellados antes del 3 de noviembre, al margen de si por un retraso en el servicio postal se reciben más tarde. Otros no aceptan los votos que no tengan en las manos durante la jornada electoral. Después está el problema de los electores que habían solicitado el voto por correo y a última hora decidieron desplazarse personalmente al colegio: hay que comprobar que nadie haya votado dos veces.



¿Qué pasa si entra en juego el Tribunal Supremo?

Trump ha pedido al final de la noche que el Tribunal Supremo pare el recuento para que el voto por correo no sea admitido, agitando el fantasma del fraude. De hecho, hace meses que dice, sin ningún tipo de prueba que lo avale, que el voto por correo es fraudulento. Hasta ahora se han presentado más de 300 demandas por incumplimiento de la normativa electoral en estas elecciones, muchas relacionadas con el voto por correo o con las adaptaciones que se han hecho a la normativa por la pandemia. Es muy probable que en algunos estados los republicanos reclamen que se repitan los recuentos en algunos de los estados clave. Además, el hecho de que Trump haya dicho que apelará al Supremo para que pare el recuento –cosa que no queda clara que pueda hacer ni cómo–, pero esto podría atrasar el resultado definitivo durante semanas.